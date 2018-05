Derechos de los trabajadores

Este contenido fue publicado el 17 de mayo de 2018 15:38 17 de mayo de 2018 - 15:38

En términos generales, los trabajadores en Suiza gozan de buena protección. La ley limita el máximo de horas de trabajo a la semana, que varía entre 45 y 50 horas dependiendo del sector.

Por término medio, los suizos con empleo a tiempo completo trabajan alrededor de 41 horas por semana, según datos facilitados por la Oficina Federal de Estadística. Todos los trabajadores tienen derecho a cuatro semanas de vacaciones al año, aunque en la práctica muchos empleadores ofrecen más días del mínimo legal. Además, hay hasta 9 días festivos al año, dependiendo del cantón en el que se trabaje.

No hay necesidad de recuperar las horas perdidas como consecuencia de un accidente o un embarazo. También está garantizada la remuneración por el tiempo no trabajado como consecuencia de contraer matrimonio, nacimiento de un hijo (en el caso del padre), fallecimiento de un familiar próximo y traslado de domicilio. En la ley suiza no existe una cantidad fija de días libres por estos motivos, por lo que las empresas deciden por sí mismas. Para disponer de más información sobre el tema consulta esta páginaEnlace externo.

Legalmente nadie puede ser despedido por su orientación sexual, pertenencia a un partido político o grupo religioso, ser miembro de un sindicato o por faltar al trabajo por enfermedad, embarazo o accidente. La legislación suiza dispone que los empleadores deben conceder a sus trabajadores el tiempo libre necesario para cumplir con sus obligaciones religiosas. No obstante, el empleado debe solicitar autorización al menos con tres días de anticipación y el empleador pedirá al trabajador que recupere ese tiempo otro día.

El principio de igualdad salarial para hombres y mujeres está consagrado en la Ley de Igualdad de Género. Ambos sexos deben ser compensados de la misma manera por un trabajo igual o equivalente. Para mayor información sobre lo que tienes que hacer en caso de discriminación salarial ponte en contacto aquíEnlace externo con la Oficina Federal para la Igualdad de Género.

En Suiza no hay establecido un salario mínimo. No obstante, muchos sectores disponen de convenios laborales que determinan los salarios, horas de trabajo y procedimientos para la extinción de contrato. Todos los trabajadores tienen derecho a una carta de recomendación “veraz y benévola” al dejar su empleo.

En el mercado laboral suizo los ciudadanos de países pertenecientes a la UE y la EFTA disfrutan de los mismos derechos y prestaciones que los suizos. Además, los trabajadores que son enviados por sus empleadores extranjeros a trabajar en Suiza deben ser remunerados con las mismas tarifas que los trabajadores suizos.

