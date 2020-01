La Asociación de Editores de Periódicos Suizos afirma que alrededor de una tercera parte de los periódicos se verán obligados a cerrar en los próximos años si el sector no recibe un apoyo financiero adicional del Estado.

Los periódicos suizos encienden la alarma 08 de enero de 2020 - 17:13 La Asociación de Editores de Periódicos Suizos afirma que alrededor de una tercera parte de los periódicos se verán obligados a cerrar en los próximos años si el sector no recibe un apoyo financiero adicional del Estado. La advertencia fue hecha por el presidente de la asociación, Pietro Supino, en una reunión celebrada el miércoles en Zúrich. “Necesitamos urgentemente más subvenciones indirectas para el sector de la prensa escrita privada para compensar los altos costos de distribución y asegurar un servicio público. Los periódicos siguen siendo la columna vertebral de la formación de la opinión democrática en un país federalista”, dijo Supino, quien también es presidente de la junta directiva del principal grupo editorial Tamedia. La asociación ha pedido 90 millones de francos anuales adicionales para ayudar a financiar la distribución de los periódicos. El Gobierno propuso 20 millones de francos adicionales para complementar los 30 millones actuales. El Parlamento debe discutir la base legal para una reforma a finales de este año. La asociación representa a unos 270 títulos de la prensa escrita privada, principalmente en Alemania, pero también en las zonas de habla francesa, italiana y romanche de Suiza. Ringier se reincorpora En su discurso de apertura, Supino dijo que la digitalización era el principal desafío comercial para la próxima década, ya que las suscripciones en línea generaban menos ingresos que las ediciones impresas. Por otra parte, el grupo mediático Ringier ha anunciado que se reincorporará a la asociación casi cinco años después de una disputa con otras editoriales suizas sobre una estrategia conjunta de publicidad y mercadotecnia. Ringier dice que es crucial unir fuerzas contra los gigantes multinacionales de la tecnología de la información, como Google, Facebook y Amazon.