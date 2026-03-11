Somalia arrebata a los yihadistas de Al Shabab un pueblo estratégico cercano a Mogadiscio

2 minutos

Nairobi, 11 mar (EFE).- El Ejército de Somalia arrebató al grupo yihadista Al Shabab el control del estratégico pueblo de Hawadley, en la región de Medio Shabelle (sur) y a unos 60 kilómetros al norte de Mogadiscio, informó este miércoles el Gobierno somalí, que intensificó su ofensiva contra el grupo desde principios de marzo.

«Las Fuerzas Armadas Nacionales de Somalia han liberado con éxito la zona de Hawaadley, en la región de Medio Shabelle, que anteriormente había sido utilizada como escondite por terroristas de Al Shabab», publicó el Ministerio de Defensa somalí en su cuenta de la red social X.

Durante la captura, que forma parte de la Operación Badr, se destruyeron posiciones y almacenes de los yihadistas en la zona.

Según medios locales, en pueblo se produjeron fuertes enfrentamientos entre Al Shabab y las fuerzas de la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM), que lanzaron una ofensiva a gran escala durante la madrugada de este miércoles.

A pesar de que el Gobierno reclamó la victoria, Al Shabab también emitió un comunicado recogido por medios locales en el que aseguró que lograron defender con éxito la localidad, de la que se retiraron tropas burundesas de la Unión Africana el año pasado.

El pasado 2 de marzo, el Ministerio de Defensa también anunció la toma de las estratégicas zonas de Daarusalaam y Mubaarak, en la región del Bajo Shabelle (sur).

Somalia ha impulsado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los yihadistas.

El grupo controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

