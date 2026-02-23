Somalilandia quiere ofrecer sus minerales y bases militares a EEUU

Somalilandia, que busca nuevos reconocimientos internacionales de su independencia tras el de Israel, está dispuesta a conceder un acceso privilegiado a sus minerales y bases militares a Estados Unidos, afirmó a AFP uno de sus ministros.

Israel se convirtió a finales de 2025 en el primer país en reconocer a esta república autoproclamada como «Estado independiente y soberano» desde su secesión de Somalia en 1991, pese a que este país sigue reclamando el control del territorio.

«Estamos dispuestos a conceder exclusividades [mineras] a Estados Unidos. También estamos abiertos a la idea de ofrecer bases militares a Estados Unidos», comunicó el ministro de la Presidencia, Khadar Hussein Abdi.

Según el Ministerio de Energía y Minerales de Somalilandia, el suelo del país abunda en litio, tantalio, niobio o incluso coltán, minerales considerados estratégicos, aunque aún faltan estudios para determinar en qué cantidades.

El presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, apodado Irro, ya había planteado abiertamente en las últimas semanas la posibilidad de conceder a Israel un acceso privilegiado a sus recursos mineros.

Washington ya dispone de una base naval en Yibuti, país vecino de Somalilandia, a la entrada del estrecho de Bab el-Mandeb, entre el mar Rojo y el golfo de Adén, una de las rutas comerciales más transitadas del mundo que une el océano Índico con el canal de Suez.

