The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

SpaceX planea para el 13 de octubre la prueba 11 del Starship con novedades de aterrizaje

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Miami (EE.UU.), 1 oct (EFE).- SpaceX ha anunciado que el próximo 13 de octubre llevará a cabo el undécimo vuelo de prueba de Starship, el mayor cohete del mundo, con nuevos experimentos destinados a perfeccionar tanto el propulsor Super Heavy como la nave superior que, en el futuro, debería transportar tripulación y carga a la Luna y Marte.

El último ensayo de Starship, en junio, logró por primera vez la reentrada controlada de las dos etapas del cohete y marcó un hito para el programa comercial de la NASA y la empresa del magnate Elon Musk.

El lanzamiento está programado desde el centro de lanzamientos Starbase, en Texas, a partir de las 18:15 hora local (23:15 hora GMT).

SpaceX ha adelantado que probará una nueva configuración de encendido de motores para el aterrizaje del propulsor Super Heavy, que intentará una maniobra sobre el Golfo de México antes de caer al mar.

La compañía busca recopilar datos reales sobre la transición entre distintas fases del encendido, de cara a la siguiente generación de este gigantesco cohete.

La nave superior Starship también realizará maniobras en el espacio, incluyendo el despliegue de ocho simuladores de satélites Starlink y la reactivación de uno de sus motores raptor.

Starship volverá a entrar en la atmósfera terrestre en condiciones especialmente exigentes, ya que SpaceX retiró de manera intencionada parte de los azulejos de protección térmica para comprobar cómo resiste el vehículo al calor extremo.

Tras esta maniobra, está previsto que termine su trayectoria con un amerizaje controlado en el océano Índico.

SpaceX confía en que estas pruebas aceleren el desarrollo de un sistema completamente reutilizable, clave para el contrato que mantiene con la NASA en las misiones Artemis, para llevar de nuevo astronautas a la superficie de la Luna a finales de esta década, y también para sus planes de colonización de Marte. EFE

bec/ims/icn

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR