Sporting Cristal gana y se acerca a la fase de grupos de la Copa Libertadores

1 minuto

Lima, 10 dic (EFE).- Sporting Cristal dio este miércoles el primer paso para alzarse con la plaza Perú 2, que da el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, tras ganar por 1-0 a Cusco en partido disputado en el Estadio Nacional de Lima.

El único gol del partido lo anotó el argentino Santiago González a los 15 minutos, poco después de que Cusco perdió a su primer jugador lesionado Miguel Custodio, apenas iniciado el encuentro.

Los celestes tuvieron otras ocasiones de aumentar el resultado, pero se encontraron con un Pedro Díaz muy preciso en la portería cusqueña.

Con este resultado, Cristal se impuso en el partido de ida de los ‘playoff’ ante Cusco y el próximo domingo se definirá el ganador del cupo a la Libertadores 2026 en el estadio Garcilaso de la Vega, en la ciudad del Cusco.

Cristal ganó a Alianza Lima, en una definición por penales, la opción de disputar esta plaza, mientras que Universitario accedió automáticamente al torneo continental del próximo año, después de coronarse tricampeón de la Liga 1 peruana. EFE

mmr/car