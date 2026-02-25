Sri Lanka detiene a su exjefe de inteligencia por los atentados de 2019 que dejaron 279 muertos

Investigadores de Sri Lanka detuvieron este miércoles al exjefe de inteligencia del país en relación con los atentados del Domingo de Pascua de 2019, en los que murieron 279 personas, informó la policía.

El mayor general retirado Suresh Sallay fue capturado al amanecer en un suburbio de la capital, añadió esa fuerza.

«Fue arrestado por conspiración y complicidad en los atentados del Domingo de Pascua», indicó a la AFP un oficial investigador.

Sallay, que fue ascendido a jefe del Servicio de Inteligencia del Estado (SIS) en 2019 tras la llegada a la presidencia de Gotabaya Rajapaksa, ha sido acusado de participar en los atentados suicidas coordinados, algo que él niega.

La cadena británica Channel 4 informó en 2023 que Sallay estaba vinculado a los terroristas islamistas y que se había reunido con ellos antes de los ataques.

Un denunciante declaró a la cadena que había permitido que se llevaran a cabo los atentados con la intención de influir en las elecciones presidenciales de ese año a favor de Rajapaksa.

Dos días después de los ataques, Rajapaksa anunció su candidatura y ganó las elecciones de noviembre por mayoría aplastante tras prometer erradicar el extremismo islamista.

Rajapaksa dejó el poder tras un estallido social en 2022 que lo obligó a huir del país.

Tras los atentados dirigidos contra tres iglesias y tres hoteles, las autoridades culparon a un grupo yihadista local y, además, Sallay fue acusado de orquestarlos.

Más de 500 personas resultaron heridas en los atentados, que también causaron la muerte de 45 extranjeros y paralizaron la lucrativa industria turística de la nación insular.

