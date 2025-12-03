Sri Lanka eleva a 474 los muertos por inundaciones mientras hoy se esperan nuevas lluvias

2 minutos

Colombo, 3 dic (EFE).- Sri Lanka eleva este miércoles a 474 los muertos y a 356 los desaparecidos por las inundaciones que golpean al país desde hace una semana, mientras hoy se esperan nuevos episodios de lluvias y tormentas en varias zonas.

Estas devastadoras inundaciones han dejado a más de 1,5 millones de personas afectadas, además de más de 40.000 viviendas dañadas y cerca de un millar destruidas por completo, según el último balance del Centro de Gestión de Desastres (DMC).

El Departamento Meteorológico de Sri Lanka alertó este miércoles de nuevos episodios de lluvias y tormentas en varias provincias del norte y el este del país. Las autoridades pidieron a la población extremar la precaución ante posibles vientos fuertes y descargas eléctricas.

Los daños a viviendas e infraestructuras vitales, junto con la interrupción de servicios esenciales, han provocado desplazamientos generalizados y aumentaron el riesgo de brotes de enfermedades, desnutrición y condiciones de vida inseguras, informó UNICEF en un comunicado emitido el martes.

El acceso al agua potable sigue siendo una preocupación grave, donde en varias zonas el suministro es limitado o incluso inexistente.

El ya frágil sistema de salud de Sri Lanka se encuentra bajo una grave presión señalando que varios hospitales de distrito permanecen inundados y reciben suministros limitados, mientras que los pacientes en estado crítico son trasladados por aire a instalaciones operativas.

La India, Estados Unidos, Rusia, Australia, Nepal, Pakistán y Maldivas han enviado suministros a la isla, asistencia logística y apoyo financiero, mientras organismos internacionales coordinan la ayuda para respaldar la recuperación de las comunidades afectadas.

El ciclón Diwath se enmarca en una de las peores temporadas de tormentas tropicales que ha afrontado el sur y este de Asia en décadas.

El temporal fue el resultado de la coincidencia de hasta tres ciclones en la región. Indonesia y Tailandia, junto con Sri Lanka, acumulan ya alrededor de 1.300 muertos y centenares de desaparecidos por los efectos de las fuertes lluvias. EFE

