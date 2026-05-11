Starmer busca relanzar su mandato en Reino Unido tras el revés en los comicios locales

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El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, que sufrió un duro revés en las elecciones locales y autonómicas, afirmó el lunes que quiere demostrar «a quienes dudan» de él «que están equivocados».

En las elecciones locales del 7 de mayo, el laborismo, que llegó al poder el 4 de julio de 2024, tras catorce años de gobiernos conservadores, perdió cerca de 1.500 concejales y vio un fuerte avance del partido antiinmigración Reform UK.

«Sé que la gente está frustrada con el estado de Reino Unido, frustrada con la política y algunos también frustrados conmigo», dijo Starmer durante un discurso destinado a relanzar su mandato.

«Sé que hay quienes dudan de mí, y sé que necesito demostrarles que están equivocados, y lo haré», añadió.

Starmer prometió que su gobierno reconstruirá los lazos con Europa.

«Este gobierno laborista se definirá por reconstruir nuestra relación con Europa, por situar a Gran Bretaña en el corazón de Europa», dijo.

Por otra parte, anunció, dentro de sus medidas económicas, que presentará una ley para nacionalizar British Steel.

«Esta semana se presentará una legislación para otorgar al gobierno poderes para asumir la propiedad pública total de British Steel», dijo.

En el Parlamento galés, liderado por los laboristas desde su creación en 1999, el partido de Starmer solo conservó nueve escaños en las elecciones de la semana pasada.

Los nacionalistas de izquierda del Plaid Cymru lideran ahora el Parlamento galés con 43 escaños de 96, seguido de cerca por Reform UK (34).

En Inglaterra, los resultados de las elecciones locales sitúan a Reform UK ampliamente a la cabeza con casi 1.500 escaños conquistados, frente a los casi 1.000 del Partido Laborista, que perdió alrededor de 1.500.

En Escocia, los independentistas del Scottish National Party (SNP) conservaron el primer lugar, pero sin mayoría absoluta.

En Escocia, el SNP superó al Partido Laborista, que retrocedió a 17 escaños (-3), y a Reform UK, que obtuvo 15.

psr/meb