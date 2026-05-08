Stellantis planea abrir al chino Leapmotor sus plantas en España

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El fabricante de automóviles Stellantis anunció este viernes que estudia consolidar su alianza con el grupo chino Leapmotor para que este fabrique vehículos en dos plantas españolas y produzcan juntos un SUV eléctrico de Opel.

Stellantis también baraja que el grupo chino pase a ser copropietario de su planta de Madrid.

Esta cesión parcial de una planta por parte de un fabricante europeo a un grupo chino sería la primera de este tipo en Europa, donde las fábricas de ensamblaje automovilístico operan al 50% de su capacidad.

Otros grupos europeos también contemplan soluciones similares, entre ellos Volkswagen en Alemania y Ford para una planta en España. Los aranceles comunitarios empujan a varios fabricantes chinos a producir directamente en Europa.

Según el proyecto anunciado este viernes, Leapmotor produciría a partir de 2026 su modelo B10 en la planta de Stellantis en Zaragoza, en el norte de España. Asimismo, ambos grupos fabricarían juntos un SUV de la marca Opel.

Uno o varios modelos de Leapmotor también se ensamblarían en la fábrica de Madrid.

El grupo Stellantis (Peugeot, Fiat, Opel, Jeep, Citroën, Chrysler) contempla también una «posible» cesión de esta planta madrileña de Villaverde a su empresa conjunta con el fabricante chino, de la que Stellantis posee un 51% y Leapmotor un 49%.

En la planta madrileña, el grupo chino ensamblaría a partir de 2028 un modelo de Leapmotor «destinado a los mercados europeos y mundiales», señala Stellantis.

La producción cumpliría los futuros requisitos del ‘Made in Europe’, lo que significa que incorporaría componentes locales que le permitirían esquivar los aranceles europeos aplicados a los autos eléctricos chinos importados.

Además, a partir de 2028, se fabricaría en la planta de Zaragoza, en Figueruelas, un gran SUV 100% eléctrico de Opel, fruto de una colaboración germano‑china.

Sería diseñado por Opel en Alemania «con equipos internacionales basados en Alemania y China» e incorporaría componentes chinos «altamente competitivos, lo que contribuiría a ofrecer un precio más accesible para los clientes europeos».

Gracias a esta colaboración, el nuevo SUV de Opel debería llegar al mercado «en menos de dos años», un ritmo que los fabricantes europeos, habitualmente más lentos, aspiran a alcanzar, y que combinaría la reputación de la marca alemana con el precio imbatible de los componentes chinos.

Stellantis explica que Opel sería «pionero» en esta estrategia de coproducción y que este vehículo conjunto está llamado a convertirse en «modelo de referencia para una colaboración global eficaz» entre Stellantis y Leapmotor para otros vehículos.

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