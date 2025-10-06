The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Sube a 54 el balance de muertos por el colapso de una escuela en Indonesia

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

El saldo de muertos por el colapso de una escuela islámica en Indonesia subió el lunes a 54, mientras continúa la búsqueda de al menos 13 desaparecidos, informaron las autoridades.

Para la mañana del lunes «hemos recuperado 54 víctimas muertas, incluyendo cinco cuerpos parciales», indicó a periodistas Yudhi Bramantyo, director de operaciones de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate.

El domingo se habían reportado 37 muertos en el accidente.

Parte de un edificio de varios pisos colapsó la semana pasada en la isla de Java cuando los alumnos se congregaban para las oraciones vespertinas.

El derrumbe de la escuela es el desastre más mortal de Indonesia en lo que va del año, señaló Budi Irawan, subjefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres.

Investigadores intentan determinar la causa del derrumbe, aunque los primeros indicios apuntan a deficiencias en la construcción del edificio de varios pisos.

str-dsa/mjw/mas/cjc

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
49 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR