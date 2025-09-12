Sube a ocho el número de muertos por la explosión de un camión con gas en Ciudad de México

El número de muertos por el estallido de un camión cargado de gas en Ciudad de México aumentó a ocho este jueves, tras registrarse el deceso de dos heridos más, informó la alcaldía local.

La capital del país se vio sacudida el miércoles por la potente explosión de un vehículo cargado con miles de litros de gas cuando circulaba por el populoso distrito de Iztapalapa.

«Lamentamos mucho confirmar ocho personas fallecidas», dijo en rueda de prensa la alcaldesa capitalina, Clara Brugada. Cuatro de las muertes fueron anunciadas este jueves.

La fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde, señaló por su parte que «es probable» que el accidente se haya producido por «exceso de velocidad».

Brugada detalló que en total resultaron lesionadas 94 personas, de las cuales 22 se encuentran «en estado crítico», incluido el chofer, y seis «en situación grave». En total hay 67 hospitalizados.

A la espera de noticias, numerosos familiares permanecen desde el miércoles en las puertas de los hospitales públicos a los que fueron trasladadas las víctimas.

A los centros médicos han acudido además varias personas para llevar bebidas y alimentos a los parientes. También se han reportado donaciones de insumos de curación, tras agotarse en algunas unidades médicas.

Brugada ofreció apoyos económicos para los heridos, pago de gastos funerarios y se comprometió a dar seguimiento a los sobrevivientes.

– «Buscar la no repetición» –

El camión cargado con el combustible volcó la tarde del miércoles cuando circulaba por un transitado cruce de puentes y avenidas.

«Se formó una nube tóxica tremenda que finalmente se incendió y provocó el flamazo», explicó este jueves a la prensa Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la ciudad.

Brugada dijo que su gobierno buscará regular el tránsito de vehículos con combustibles en la megaurbe de 9,2 millones de habitantes, para evitar nuevas tragedias.

«No son solamente las sanciones, la reparación del daño, sino también buscar la no repetición», señaló este jueves la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en su habitual rueda de prensa.

Explicó que las instituciones federales encargadas de otorgar permisos para el transporte de sustancias peligrosas revisarán las normativas.

Un organismo regulador aseguró inicialmente que la empresa propietaria del camión cisterna no había registrado sus pólizas, pero en un comunicado conocido este jueves la firma informó que ya activó tres seguros para cubrir daños y reparaciones.

En medios locales y redes sociales se reproducen desgarradoras imágenes de personas con sus ropas totalmente consumidas por el fuego y quemaduras en la piel.

Algunos de los heridos fueron evacuados en helicópteros, como parte del operativo de emergencia que involucró a cientos de paramédicos y militares.

En el sitio también se observaron varios vehículos quemados, entre ellos un camión de carga con la cabina destruida. Otros quedaron sin neumáticos y con las ventanillas rotas.

La humareda que provocó el incendio alcanzó una estación del trolebús, uno de los principales medios de transporte de la ciudad.

La explosión del miércoles trajo a la memoria siniestros que involucraron transporte y almacenamiento de combustibles e infraestructuras de hidrocarburos.

En enero de 2019, un incendio y la posterior explosión de un ducto que era saqueado dejó 137 muertos en la localidad de Tlahuelilpan, en el central estado de Hidalgo.

En 1984 una explosión en instalaciones de la empresa estatal Petróleos Mexicanos en el suburbio capitalino de San San Juan Ixhuatepec dejó más de 500 muertos.

