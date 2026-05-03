Suben a 13 los muertos en el naufragio de un barco turístico en un río de la India

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Nueva Delhi, 3 may (EFE).- Los equipos de rescate recuperaron este domingo los dos últimos cadáveres de los desaparecidos tras el naufragio de un crucero fluvial en el estado de Madhya Pradesh, en el centro de la India, elevando a 13 la cifra final de fallecidos, informaron fuentes oficiales.

«Esta mañana se han recuperado los dos últimos cuerpos que faltaban. La cifra final de víctimas mortales es de 13 personas», confirmó a EFE el inspector general adjunto (DIG) de la policía estatal, Atul Singh.

Entre los cuerpos hallados hoy en el embalse de Bargi se encuentran los de un niño de cinco años y su tío, quienes permanecían desaparecidos desde el jueves.

El accidente ocurrió en el río Narmada cuando una tormenta repentina volcó una embarcación de unos 20 años de antigüedad operada por el departamento de turismo estatal.

Según el balance definitivo de la policía, en el barco viajaban 41 pasajeros identificados, de los cuales 28 fueron rescatados con vida. No obstante, las autoridades mantienen cierta cautela sobre el número total, ya que imágenes de cámaras de seguridad mostraron a hasta 43 personas dirigiéndose al punto de embarque momentos antes del siniestro.

En las labores de búsqueda participó un dispositivo de élite compuesto por buzos del Ejército trasladados desde Agra, junto a la Fuerza Nacional de Respuesta ante Desastres (NDRF).

Tras la tragedia, el Gobierno de Madhya Pradesh ordenó una investigación inmediata sobre las condiciones de la embarcación y la gestión de la emergencia. Como primeras medidas, las autoridades han destituido a tres miembros de la tripulación y han prohibido temporalmente la operación de barcos similares en todo el estado.

El naufragio se produjo a pesar de que el Departamento Meteorológico de la India (IMD) había emitido alertas por tormentas eléctricas con rachas de viento de hasta 60 km/h y advertido de no subirse a embarcaciones.

El embalse de Bargi es un popular destino vacacional para miles de personas que buscan alivio frente a las temperaturas extremas en el centro del país, que en los últimos días han superado los 47 grados. EFE

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