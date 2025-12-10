Suben a 13 los muertos por los enfrentamientos fronterizos entre Tailandia y Camboya

Bangkok/Nom Pen, 10 dic (EFE).- Al menos 13 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas en los enfrentamientos militares entre Tailandia y Camboya, en medio de una escalada que continúa este miércoles entre los Ejércitos de ambos países, que se disputan el control de territorios en la frontera compartida.

En Camboya, el total de civiles fallecidos subió de siete a nueve, mientras que se han contabilizado 46 heridos y 127.133 personas evacuadas, según dijo a EFE el ministro de Información, Neth Pheaktra.

Aunque Nom Pen no publica el número de militares afectados por los enfrentamientos, medios locales reportan al menos dos soldados fallecidos y el Ministerio de Defensa ha difundido imágenes de uniformados heridos recibiendo atención médica en hospitales, si bien no ha confirmado oficialmente los supuestos fallecimientos.

En Tailandia, el Ejército confirmó que otro de sus miembros falleció por ataques camboyanos, lo que eleva a cuatro el total de fallecidos en el país, todos militares.

Asimismo, al menos 68 personas resultaron heridas en el lado tailandés de la frontera desde el domingo, cuando empezaron las refriegas por las que más de 400.000 ciudadanos han tenido que abandonar sus hogares.

Las autoridades tailandesas informaron hoy del cierre de 10 hospitales, 180 centros de salud comunitarios y 1.168 escuelas a lo largo de la divisoria, de unos 820 kilómetros, donde los combates continúan este miércoles.

Denunciaron también que la contraparte ha empleado decenas de cohetes y drones contra zonas residenciales, impactando cerca de escuelas y hospitales.

Por su parte, Camboya -que ha cerrado 635 escuelas- denunció que Tailandia está lanzando gas tóxico en sus operaciones aéreas, que comenzaron el lunes, causando daños en militares y civiles.

Ambos Gobiernos cruzan acusaciones sobre quién inició los enfrentamientos, que suponen el fin del acuerdo de paz firmado en octubre en Malasia con la mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha insinuado que volverá a mediar.

Las operaciones son las más letales desde los combates de cinco días a finales de julio, que se cobraron la vida de casi medio centenar de personas y que terminaron con un alto el fuego.

La disputa se remonta a desacuerdos sobre el acuerdo sellado en marzo de 1907 entre el entonces Reino de Siam (actual Tailandia) y Francia (que ocupaba el territorio que ahora es Camboya) para intercambiar el control de algunas regiones y establecer una línea que definiera la frontera. EFE

