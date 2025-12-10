Suben a 22 los muertos por el derrumbe de dos edificios que Marruecos investiga

(Actualiza con detalles sobre el fin de las operaciones de búsqueda)

Rabat, 10 dic (EFE).- Las autoridades marroquíes terminaron las operaciones de búsqueda y rescate tras el derrumbe de dos edificios residenciales contiguos en Fez, en el centro de Marruecos, que causaron 22 muertos y 16 heridos de diversa gravedad.

Las autoridades locales señalaron que los dos edificios, de varias plantas, fueron construidos en 2006 en el marco de programas de autoconstrucción para los habitantes del pueblo Ain Esmen dentro del proyecto ‘Fez sin chabolas’.

El número de víctimas por el derrumbe de los dos edificios residenciales contiguos en Fez asciende a 22 y entre ellos había niños y mujeres, informó la Fiscalía de la ciudad marroquí.

La fiscalía marroquí abrió una investigación sobre el incidente, según informó el fiscal general ante el Tribunal de Primera Instancia de Fez en un comunicado, en el que precisó que el incidente ocurrió en la noche del martes a las 23.20 horas (22.20 GMT) en el barrio al Massira, en la zona Bensouda en Fez.

Precisó que el primer edificio estaba desocupado, mientras que en el segundo tenía lugar una fiesta de ‘aqiqah’, el ritual musulmán que celebra el nacimiento de un bebé.

La Policía Judicial abrió una investigación bajo la supervisión de la fiscalía general con el fin de determinar las causas de este suceso y esclarecer sus circunstancias, indica la nota.

Las autoridades locales de Fez señalaron haber iniciado investigaciones administrativas y «un peritaje técnico» que fue encargado a una oficina especializada, con el objetivo de «recopilar la información relacionada con el accidente, determinar las causas técnicas del derrumbe y examinar todas las irregularidades de trámites que podrían haberse producido respecto a la normativa legal vigente en materia de urbanismo y construcción».

«Estas investigaciones de carácter administrativo y técnico pretenden esclarecer el alcance de las responsabilidades administrativas y técnicas derivadas de este trágico suceso», subrayaron las fuentes.

Los medios marroquíes ‘Hespress’ y ‘The Voice of Morocco’ recogieron testimonios de los vecinos y fuentes en el lugar del siniestro que apuntaron que los dos edificios se encontraban en un barrio que en el pasado fue de chabolas y que su construcción por parte de los propietarios «podría presentar irregularidades».

El pasado mayo nueve personas murieron y otras siete resultaron heridas tras el derrumbe de un edificio de varias plantas en Fez. EFE

