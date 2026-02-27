Suben a 242 los muertos por inundaciones y ciclones en Mozambique desde octubre de 2025

Nairobi, 27 feb (EFE).- Al menos 242 personas murieron y cerca de 869.000 se vieron afectadas por el impacto de las inundaciones ocurridas en Mozambique desde el pasado octubre por las lluvias torrenciales y el reciente paso del ciclón tropical Gezani, según informó el Instituto Nacional de Gestión de Desastres (INGD) en su cuenta de Facebook.

Entre el 1 de octubre de 2025 y el 26 de febrero de 2026, los datos oficiales registran 242 personas fallecidas, 331 heridas de diversa consideración y 12 desaparecidas.

Hasta 183.824 viviendas se vieron afectadas por inundaciones en este periodo, mientras que 15.312 sufrieron daños y otras 6.151 quedaron totalmente destruidas.

Mozambique se encuentra en el punto álgido de la temporada de lluvias, que comenzó en octubre de 2025 y se espera que termine en marzo de 2026.

Las inundaciones golpearon las regiones central y meridional, en particular las provincias de Gaza, Maputo, Sofala, Inhambane y Manica, lo que llevó al Gobierno a declarar la alerta roja el pasado 16 de enero y solicitar asistencia humanitaria.

Según informó el pasado 30 de enero la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), las inundaciones han provocado desde el inicio del año el desplazamiento de unas 392.000 personas, un éxodo que se suma al provocado por la violencia yihadista en el norte de Mozambique. EFE

