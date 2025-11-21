Suben a 30 los fallecidos por dos aludes en la isla indonesia de Java

2 minutos

Yakarta, 21 nov (EFE).- Las autoridades indonesias han elevado a 30 los fallecidos por dos aludes que tuvieron lugar en la región central de la isla de Java recientemente, durante días de fuertes y prolongadas lluvias, mientras 21 personas continúan desaparecidas cerca de una semana después del último incidente.

El primer desprendimiento ocurrió el jueves de la semana pasada en la aldea de Cibeunying, perteneciente a la regencia de Cilacap, en la provincia de Java Central, y deja al menos 20 personas fallecidas y otras tres desaparecidas, informó la agencia indonesia para la mitigación de desastres (BNPB, por sus siglas en indonesio) en un comunicado el jueves.

En otro incidente del mismo tipo registrado el domingo en la aldea de Pandanarum, perteneciente a la regencia de Banjarnegara, también en Java Central, otra decena de personas murieron y 18 están aún desaparecidas, de acuerdo con el último balance oficial.

Los cuerpos de siete de los diez fallecidos en Pandanarum fueron hallados la víspera, indicó el jefe de Datos, información y Comunicación de la BNPB, Abdul Muhari.

Este segundo alud dejó 48 ​​viviendas destruidas o en ruinas y 195 afectadas, así como un total de 934 evacuados.

Las labores de búsqueda y rescate para encontrar a los desaparecidos continúan esta semana en ambas localizaciones, con aún pronóstico de lluvias, según las autoridades.

Las operaciones se «enfrentan a varios obstáculos, particularmente el potencial de nuevos deslizamientos de tierra debido a la lluvia, el agua estancada en la zona del deslizamiento y el flujo continuo de agua de manantial», explicó Muhari.

Indonesia, país del Sudeste Asiático compuesto por más de 17.000 islas, sufre numerosos incidentes relacionados con inundaciones y corrimientos de tierra durante la temporada de lluvias, especialmente entre los meses de noviembre y marzo. EFE

sh-mca/pav/cc