Suben a siete los fallecidos por las inundaciones en la región más poblada de Bolivia

4 minutos

(Actualiza con declaraciones de una persona que espera el rescate de un familiar atrapado en la zona inundada)

El Torno/La Paz, 14 dic (EFE).- El número de personas fallecidas por las inundaciones a causa del desbordamiento de un río en la región de Santa Cruz, la más poblada de Bolivia situada en el este del país, subió a siete y hay al menos 20 personas desaparecidas, confirmó este domingo el Gobierno de Rodrigo Paz.

«Lamentablemente hay más de 20 personas desaparecidas y son siete fallecidos oficialmente reportados», dijo a los medios el viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, tras realizar un sobrevuelo por el municipio de El Torno, el más afectado hasta el momento por el desbordamiento del río Piraí ocurrido el sábado en la madrugada.

Troche se declaró «muy consternado» por el estado de las comunidades afectadas, donde la «situación es lamentable» y «crítica» e informó que se buscan los recursos para intensificar las tareas de rescate y asistencia a los damnificados.

El viceministro explicó que actualmente trabajan con tres helicópteros cuya labor es llevar víveres hasta las comunidades que aún están aisladas por el agua y el lodo y evacuar a la gente, si bien la capacidad de estas aeronaves es limitada.

En el coliseo municipal de El Torno se habilitó un albergue para acoger a las familias damnificadas por las inundaciones y donde se están concentrando los donativos de ayuda humanitaria y también se les brinda atención médica, constató EFE.

Uno de los lugares que quedó aislado es el Centro de Orientación y Reintegración Social (Cenvicruz) para adolescentes, de donde se logró evacuar en la víspera a 32 por vía aérea y esta jornada se trabaja para sacar a más de un centenar que permanecen allí, explicó por su parte el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Camacho, que llegó esta jornada a El Torno, aseguró que la prioridad hoy es terminar de evacuar a los menores de Cenvicruz, para los que se habilitó un albergue especial en un colegio contiguo al coliseo que acoge al resto de la población.

Viviana Ruth, que tiene a un familiar en ese centro, contó a EFE que allí «fueron sorprendidos por la riada que llegó el sábado en la madrugada», que les dejó «prácticamente bajo el agua» y apenas pudieron salvarse subiendo a sitios altos.

«Lamentablemente, hasta la fecha es muy difícil que llegue la gente hasta esos lugares. También la ayuda es muy escasa» dijo Ruth y pidió que se agilice el rescate de los menores.

El gobernador Camacho indicó que son once comunidades con pérdidas materiales y humanas y solamente la afectación por la destrucción de puentes en este municipio alcanza los 250 millones de bolivianos (unos 35,9 millones de dólares).

La gobernación prevé declarar en las próximas horas el «desastre departamental» para coordinar de forma más directa con el Gobierno nacional y «recibir aún más ayuda», agregó.

El Gobierno de Paz instaló en la casa de Gobierno en La Paz una ‘Sala de Crisis y de Situación’ que, según anticiparon en la víspera las autoridades, funciona «como centro estratégico de conducción, control y toma de decisiones».

Esta instancia mantendrá una «coordinación directa y en tiempo real» con el Centro de Comando de Incidentes (CCI) que se instaló en El Torno y con el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Santa Cruz para asegurar «una respuesta organizada, eficiente y sin duplicidad de esfuerzos».

El Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) informó en la víspera que las lluvias que cayeron en la zona ocasionaron crecidas históricas de ese y otros afluentes en Santa Cruz, con los consiguientes desbordamientos, que esta madrugada también llegaron al municipio de Porongo, en la misma región.

Hace un mes, las lluvias ocasionaron emergencias en el municipio de Samaipata, también en Santa Cruz. EFE

gb-jct-jpr/eav

(foto) (video)