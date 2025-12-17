Sudáfrica detiene a siete kenianos que procesaban solicitudes de refugiados para EE.UU.

2 minutos

Nairobi, 17 dic (EFE).- Las autoridades de Sudáfrica arrestaron y expulsarán a siete kenianos acusados ​​de trabajar ilegalmente en un programa del Gobierno de EE.UU. para aceptar afrikáners (sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeses) como refugiados, informó este miércoles el Departamento (Ministerio) del Interior.

El arresto se produjo después de que el Departamento del Interior, en colaboración con otras fuerzas del orden, ejecutara una operación rutinaria en Johannesburgo, dirigida a presuntas violaciones de la ley de inmigración sudafricana.

La operación se produjo después de que informes de inteligencia indicaran que varios ciudadanos kenianos habían ingresado recientemente a Sudáfrica con visados de turista y habían comenzado a trabajar ilegalmente en un centro que procesa las solicitudes de los llamados «refugiados» para Estados Unidos.

«Esto ocurrió a pesar de que el departamento había rechazado legalmente solicitudes de visa anteriores para ciudadanos kenianos para realizar este trabajo. Fueron arrestados y se les emitieron órdenes de deportación, y se les prohibirá volver a ingresar a Sudáfrica durante un período de cinco años», declaró el Departamento del Interior en un comunicado.

El departamento aseguró que no se arrestó a ningún funcionario estadounidense durante el proceso y que la operación no se llevó a cabo en una sede diplomática.

La operación -subrayó la nota oficial- «demuestra el compromiso que Sudáfrica comparte con Estados Unidos para combatir la inmigración ilegal y el abuso de visas en todas sus formas».

«La presencia de funcionarios extranjeros aparentemente coordinando con trabajadores indocumentados naturalmente plantea serias dudas sobre la intención y el protocolo diplomático. El Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación ha iniciado contactos diplomáticos formales con Estados Unidos y Kenia para resolver este asunto», agregó.

En mayo pasado, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ofreció el estatus de refugiado a la comunidad afrikáner, alegando que eran víctimas de discriminación e incluso de «genocidio», extremo que Pretoria niega rotundamente.

La relación entre Sudáfrica y EE.UU. se ha tensado desde que Trump ordenó en febrero la suspensión de ayuda económica al país austral por el contencioso de los afrikáners, entre otros reproches. EFE

