Sudán del Sur e Israel firman un «memorando de entendimiento sobre consultas bilaterales»

2 minutos

Yuba, 13 ago (EFE).- Sudán del Sur e Israel firmaron este miércoles un «memorando de entendimiento sobre consultas bilaterales» con el objetivo de establecer un marco para mejorar el diálogo y la colaboración entre ambas partes, informó el Ministerio de Exteriores sursudanés.

«Este importante acuerdo establece un marco para mejorar el diálogo y las iniciativas de colaboración entre los dos ministerios, junto con otros organismos gubernamentales pertinentes», afirmó el Ministerio de Exteriores de Sudán del Sur en un comunicado publicado en su página oficial de Facebook.

Según la nota, la firma de este memorando supone «un avance fundamental» en las relaciones diplomáticas entre Sudán del Sur e Israel, y «augura perspectivas de beneficio mutuo y progreso para ambas naciones y sus pueblos».

La rúbrica del documento se llevó a cabo este miércoles en la sede del Ministerio de Exteriores en Yuba con la presencia del jefe de la diplomacia sursudanesa, Monday Semaya K. Kumba, y la viceministra de Asuntos Exteriores del Estado de Israel, Sharren Haskel.

En esta misma jornada, el Ministerio de Exteriores de Sudán del Sur rechazó las informaciones difundidas por medios estadounidenses sobre supuestas conversaciones entre el Gobierno sursudanés e Israel para reubicar a los palestinos de la Franja de Gaza en el país africano.

En otro comunicado, el departamento sursudanés afirmó que estas afirmaciones «carecen de fundamento y no reflejan la postura ni la política oficial del Gobierno de la República de Sudán del Sur», por lo que instó a los medios de comunicación a «que actúen con la debida diligencia y verifiquen la información a través de los canales oficiales».

Medios estadounidenses han informado en las últimas horas, en base a declaraciones de fuentes anónimas, que Israel está manteniendo conversaciones con Sudán del Sur para evaluar la posibilidad de reasentar a los palestinos de Gaza en el país africano, en un nuevo intento de expulsar a la población gazatí del devastado enclave.

En los últimos meses, Sudán del Sur ha hecho esfuerzos para ampliar sus relaciones con Israel con el objetivo de estrechar sus vínculos con Estados Unidos que lleven al levantamiento de sanciones y otras medidas impuestas contra algunos dirigentes del país africano. EFE

asm-rsm/psh