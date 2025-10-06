Suecia adquiere cuatro aviones militares de Embraer en el marco de un acuerdo europeo
São Paulo, 6 oct (EFE).- El fabricante de aviones brasileño Embraer anunció este lunes la venta a Suecia de cuatro aparatos militares de transporte del modelo C-390 Millennium, en el marco de un acuerdo trilateral en el que también participan Austria y Países Bajos.
El anuncio fue realizado tras una ceremonia en la base militar de la Fuerza Aérea Sueca en la ciudad de Uppsala, con la presencia del ministro de Defensa sueco, Pål Jonson, junto a otras autoridades del país y de la empresa brasileña.
La operación, cuya cuantía económica no fue divulgada, forma parte de un programa europeo de adquisición conformado por los tres países y contempla siete opciones de compra adicionales.
El modelo C-390 permite el transporte de 26 toneladas de carga útil y puede ser utilizado en varias misiones, como transporte de tropas, tareas de evacuación médica, lucha contra incendios o misiones humanitarias.
Este modelo integra la flota de la Fuerza Aérea brasileña desde 2019; la portuguesa, desde 2023, y la húngara, desde el año pasado. EFE
adm/cms/rcf