Suecia paraliza la construcción de cable eléctrico con Dinamarca por desacuerdo con la UE

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Copenhague, 8 may (EFE).- El Gobierno sueco anunció este viernes que paraliza la construcción de un nuevo cable eléctrico con Dinamarca por su desacuerdo con la Comisión Europea (CE) en relación al uso de los ingresos procedentes de la congestión en las redes eléctricas.

Suecia quiere usar ese dinero, generado en su territorio por la venta de electricidad de zonas de precio bajo a otras de precio alto, para aumentar la capacidad de producción, no sólo para ampliar su red, una idea que la CE no apoya.

«Suecia necesita proteger los intereses suecos. Hay propuestas que son inaceptables para Suecia», dijo en rueda de prensa la ministra de Energía, Ebba Busch.

El Ejecutivo sueco ya había amenazado hace unos meses a Bruselas con restringir las exportaciones de electricidad a países vecinos en protesta por la política energética comunitaria y, en especial, contra la propuesta de que se pudiera usar una cuarta parte de esos ingresos a proyectos comunes.

«Paralizaremos el Konti-Skan Connect a Dinamarca hasta que la Unión Europea (UE) nos escuche», afirmó Busch.

El cable, que une el sur de Suecia con la península de Jutlandia, sustituirá a otros dos antiguos que ya conectan ambos territorios.

La operadora pública sueca Svenska Kraftnät tenía a finales del año pasado alrededor de 85.000 millones de coronas (7.828 millones de euros) en ingresos de ese tipo y se espera que otros 130.000 millones (11.973 millones de euros) se generen en la próxima década. EFE

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