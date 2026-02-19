Suecia revela las modalidades de prisión para adolescentes a partir de 13 años

afp_tickers

2 minutos

Los adolescentes de 13 años condenados por delitos penales graves estarán separados de los presos adultos en las cárceles y serán escolarizados, reveló este jueves el gobierno sueco sobre una reforma que genera polémica.

A finales de enero, el gobierno anunció un proyecto de ley para bajar la edad de la responsabilidad penal de 15 a 13 años, con el objetivo de intentar frenar el crimen organizado que golpea el país desde hace más de una década, principalmente por el narcotráfico o ajustes de cuentas entre bandas rivales.

Ocho establecimientos penitenciarios adaptaron unidades para estos jóvenes condenados por delitos como asesinato. Tres de ellos estarán listos para el 1 de julio, cuando entrará en vigor la reforma.

Los adolescentes serán separados de los adultos y permanecerán encerrados en la celda durante 11 horas por la noche, en comparación con 14 para los adultos, precisó el ministro de Justicia sueco, Gunnar Strömmer, en rueda de prensa.

Serán escolarizados y además tendrán acceso a su propio patio de recreo, gimnasio y enfermería.

Este cambio de ley se introducirá de manera temporal por un período de cinco años en una primera fase.

En Suecia las redes delictivas reclutan a un número creciente de menores de 15 años para cometer atentados y tiroteos, porque en caso de arresto no se exponían a penas de prisión.

«La sociedad y la criminalidad han cambiado profundamente. Los jóvenes, en general, cometen menos delitos. Pero los que sí cometen delitos, cometen más y delitos más graves. Se ha vuelto mucho más común que los jóvenes usen armas y explosivos», argumentó el ministro Strömmer.

Pero la mayoría de las 126 autoridades consultadas para la reforma se opusieron a ella.

La asociación de derechos de los niños Bris la considera «contraproducente».

Según Bris, el encarcelamiento a una edad tan temprana aumentaría la reincidencia y favorecería el reclutamiento de menores aún más jóvenes.

Incluso la administración penitenciaria ha expresado su oposición a la reforma.

nzg/erl/mas