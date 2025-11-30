Suiza rechaza masivamente en referéndum cambiar su servicio militar masculino obligatorio

(actualiza segundo párrafo con el escrutinio ya finalizado)

Ginebra, 30 nov (EFE).- Los ciudadanos suizos rechazaron este domingo en referéndum cambiar el actual servicio militar en el país, obligatorio para los hombres, por otro «ciudadano» en el que también fueran convocadas las mujeres y que incluyera labores fuera de la seguridad, como la protección climática o la prevención de desastres.

Un 84,15 % de los votantes dijo «no» a esta propuesta, según el escrutinio final.

La iniciativa buscaba «extender la noción de seguridad a otros dominios como la protección del clima, la seguridad alimentaria o la asistencia», pero el Gobierno y el fragmentado Parlamento (los conservadores tienen el 31 %; socialistas, el 20 %; liberales y democristianos, 14 % cada uno) habían pedido votar contra ella, argumentando que el ejército y los cuerpos de protección civil juegan un papel central en la seguridad nacional.

Los promotores -la organización ‘Por una Suiza que se integra’- defendían que Suiza no está sólo amenazada en el ámbito militar sino también por ciberataques, riesgos de escasez energética o desastres climáticos como el deslizamiento de tierra que este año destruyó un pueblo entero en un valle alpino del país.

También presentaban el nuevo servicio como una forma de combatir el creciente individualismo de la sociedad, mediante actividades solidarias en común.

Gobierno y Parlamento se mostraron en contra de la iniciativa argumentando que duplicar el número de alistados al servicio militar u otros alternativos, de los 35.000 actuales a los 70.000, excedería las necesidades del país.

También duplicaría los costes derivados de seguros sociales e indemnizaciones por no trabajar hasta casi 2.000 millones de francos (unos 2.100 millones de euros).

La iniciativa contemplaba incluso la posibilidad de que la extensión del nuevo servicio se extendiera a personas sin la ciudadanía suiza, si el Parlamento nacional así lo decidía.

En Suiza el servicio militar para los hombres es obligatorio desde el siglo XIX, aunque actualmente se les permite elegir entre las fuerzas armadas o la protección civil.

Los objetores, cuyo número va en aumento, pueden optar por un servicio civil de mayor duración, o pagar una tasa de exención que se deduce de sus ingresos anuales durante años.

Los jóvenes suizos en servicio militar pasan unas 18 semanas en una escuela de reclutas, y en los siguientes años tienen que cumplir cursos de actualización de algo más de dos semanas, hasta acumular un total de unos ocho meses de servicio militar.

Las mujeres suizas pueden también cumplir el servicio militar o su alternativa en protección civil, aunque en su caso a título voluntario.

El sistema está muy arraigado y muchos lo consideran parte de la identidad nacional de Suiza.

El desafío que la iniciativa planteó al servicio militar helvético llegó en un momento en que la sensación de inseguridad ante amenazas exteriores ha aumentado en muchos países europeos, también en Suiza, desde la invasión rusa de Ucrania.

Este temor está detrás de iniciativas como la que en la vecina Francia ha abanderado el presidente francés, Emmanuel Macron, quien esta misma semana anunció la creación de un servicio militar voluntario de 10 meses a partir del próximo verano para jóvenes entre 18 y 19 años.

En un primer momento se incorporarán al servicio militar voluntario 3.000 jóvenes, que deberían aumentar a 10.000 en 2030 y, «en función de la amenaza», 50.000 en 2035, según dijo el jefe del Estado francés. EFE

