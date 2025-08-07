Suiza se prepara para una fuerte ola de calor, con máximas de hasta 37 grados en el oeste

Ginebra, 7 ago (EFE).- La agencia meteorológica de Suiza (MeteoSuisse) alertó este jueves de la llegada de una ola de calor que podría alcanzar máximas de 34-37 grados en Ginebra, en el extremo occidental del país, mientras que en otras zonas llanas se rondaran los 31-34 grados.

La canícula, semejante a la que se espera estos días en España, Italia, los Balcanes y otras zonas de Europa, podría prolongarse hasta mediados o finales de la próxima semana, indicó el servicio meteorológico suizo.

Los cantones de Ginebra y Valais, también en el oeste del país, serán los más afectados y deben prepararse también para noches de altas temperaturas, que rondarán los 20 grados.

Una tormenta tropical actualmente en medio del océano Atlántico, y que avanza hacia el este, podría aliviar con lluvias la ola de calor en países como Suiza, aunque también puede contribuir a que la masa de aire cálido que se encuentra actualmente en el Magreb y España progrese hacia Europa Central, destacaron los meteorólogos. EFE

