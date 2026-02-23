Suiza tiene congelados activos venezolanos por 880 millones de dólares

afp_tickers

2 minutos

El monto de activos venezolanos congelados en Suiza asciende a 687 millones de francos suizos (unos 880 millones de dólares), informó el Ministerio de Relaciones Exteriores suizo a AFP este lunes, proporcionando por primera vez una cifra sobre estos fondos.

El 5 de enero entró en vigor en Suiza la orden de congelamiento de activos del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y otras personas vinculadas a él. La esposa de Maduro, Cilia Flores, sus allegados y exministros están incluidos en este bloqueo.

«Se trata de un bloqueo preventivo. Busca impedir una fuga de capitales y permite la cooperación judicial entre Venezuela y Suiza. Ningún miembro del gobierno actual está en la lista», indicó el ministerio suizo.

Hasta la fecha, intermediarios financieros suizos han reportado a la Oficina de Información sobre Blanqueo de Capitales un total de 687 millones de francos suizos en relación con esta orden, declaró el ministerio, sin especificar los nombres de los titulares de los activos.

La congelación de activos se ajusta a las sanciones vigentes desde 2018, cuando Suiza se unió a las sanciones de la UE contra altos funcionarios venezolanos.

Cerca de dos tercios de los activos fueron congelados en virtud de las sanciones existentes, lo que significa que aproximadamente 309 millones de dólares fueron congelados en virtud del reglamento del 5 de enero.

Este bloqueo de activos permite que las autoridades judiciales de los Estados implicados le envíen una solicitud de asistencia judicial en el marco de investigaciones penales.

No obstante, corresponde a las autoridades judiciales competentes del Estado correspondiente iniciar los procedimientos penales necesarios y demostrar el origen ilícito de los fondos.

apo/ag/er/mb/an/jvb