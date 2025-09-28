The Swiss voice in the world since 1935
Suman 31 los fallecidos por explosión de camión de gas en Ciudad de México

1 minuto

Ciudad de México, 28 sep (EFE).- La cifra de muertos por la explosión de un camión de gas el pasado 10 de septiembre en el este de la capital mexicana asciende ya a 31, según datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Como consecuencia del siniestro 13 heridos permanecen hospitalizados y 40 e ya han sido dados de alta de los hospitales.

El fallecimiento más reciente fue el de Oscar Uriel García Rivera, un joven de 31 años que estaba internado en el Hospital General 20 de noviembre de la capital mexicana.

La explosión, que para los habitantes de la Ciudad de México es una más graves en la historia reciente de la metrópoli, ocurrió cuando un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Los análisis periciales y las indagatorias sobre el caso siguen en curso por parte de la fiscalía capitalina. EFE

abz/pddp

