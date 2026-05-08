Supremo de Virginia anula mapa electoral que beneficiaba a demócratas de cara a noviembre

1 minuto

Washington, 8 may (EFE).- El Tribunal Supremo de Virginia (EE.UU.) anuló este viernes el mapa electoral que redistribuía los distritos en el estado y favorecía los intereses del Partido Demócrata de cara a las elecciones de medio mandato el próximo noviembre, donde podrían haber obtenido varios escaños más.

La decisión judicial, que supone un duro revés para los intereses demócratas, invalida el referéndum celebrado el pasado abril en Virginia y que aprobó la nueva división territorial. EFE

acd/ygg/psh