Supremo permite que miembro de la Fed acosada por Trump permanezca de momento en su puesto

2 minutos

Washington, 1 oct (EFE).- El Tribunal Supremo de EE.UU. permitió este miércoles que la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, a la que el presidente Donald Trump está tratando de despedir acusándola de fraude hipotecario, permanezca en su cargo hasta que se celebre una vista oral en enero para dirimir si el mandatario tiene base legal para destituirla.

La decisión supone un revés para Trump, que ha solicitado reiteradamente a diversos tribunales que le permitan cesar a Cook de forma inmediata por el supuesto fraude, que la economista ha negado reiteradamente.

El tribunal anunció su dictamen sin ofrecer explicaciones, algo que es habitual cuando se presenta ante la corte una demanda por vía urgente, tal y como hizo el Gobierno Trump el pasado 18 de septiembre para tratar de hacer efectivo su despido.

A pesar de las acusaciones de fraude de la Casa Blanca, Cook no ha sido acusada formalmente de ningún delito.

No obstante, Trump ha insistido en que estas acusaciones constituyen por sí solas un motivo suficiente para destituir a Cook, nombrada para el cargo por el entonces presidente estadounidense Joe Biden en 2022.

Si Trump logra despedir a Cook, sería la primera vez en los 111 años de historia de la Fed que un presidente destituye a un miembro de la Junta de Gobernadores de la entidad.

El intento de despido coincide con la creciente presión de la Casa Blanca para que la Fed, organismo que por ley debe ser independiente del Gobierno, rebaje aún más los tipos de interés.

El cese de Cook permitiría a Trump nombrar un nuevo miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), con derecho a voto en materia de política monetaria.

En ese sentido, la Casa Blanca ya ha logrado introducir recientemente en el Comité a una figura muy cercana al presidente, Stephen Miran, exdirector del Consejo de Asesores Económicos de Trump.

Después de que Adriana Kugler dimitiera de su cargo en agosto, el magnate neoyorquino nombró a Miran, que en la última reunión del FOMIC fue el único que votó a favor de recortar el referencial en medio punto porcentual en vez de en un 0,25 %, como acordó finalmente la Fed. EFE

asb/ygg/rf