Suspenden fecha de la liga argentina en «repudio» a denuncia contra la AFA

La novena fecha del torneo Apertura de Argentina fue suspendida este lunes por pedido de los clubes en solidaridad con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que enfrenta una denuncia por supuesta evasión fiscal por la cual fue citado a declarar su presidente, Claudio «Chiqui» Tapia.

Reunidos en el Comité Ejecutivo de la liga argentina, los directivos de los equipos unánimemente solicitaron suspender la jornada del campeonato profesional programada entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, indicó la AFA en un comunicado.

Lo hicieron «en repudio a la denuncia realizada por (la entidad recaudatoria estatal) ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino», dice la nota divulgada por la entidad rectora del balompié en Argentina.

El pedido fue aprobado y la fecha quedó suspendida, dijo a la AFP una fuente enterada del caso.

Hasta el 5 de marzo, sin embargo, se disputarán las séptima y octava jornadas del Apertura.

La AFA, su presidente y otros cuatro dirigentes son investigados en una causa que busca determinar si la poderosa entidad futbolística retuvo en forma indebida y luego no depositó dinero por impuestos y aportes jubilatorios entre 2024 y 2025 por un monto cercano a 19 mil millones de pesos (alrededor de 13 millones de dólares).

– Novena jornada coincidía con citación –

La novena fecha estaba prevista para comenzar justo el día en que Tapia está llamado a declarar ante la justicia argentina por esa causa. También se prevé que comparezcan esa semana el tesorero de la entidad y otros tres directivos de la asociación.

Por esta citación, un juez había prohibido el jueves la salida del país de Tapia, aunque este lunes el mismo magistrado lo autorizó a viajar a Brasil y Colombia a cambio de una caución de cinco millones de pesos (unos 3.600 dólares).

Tapia había solicitado la autorización de viaje para asistir a un evento de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla y luego a una reunión del consejo de la Conmebol en Rio de Janeiro entre el 23 y el 28 de febrero.

Con el dictamen judicial conocido este lunes, se espera la presencia del directivo en la Finalissima que la selección de Argentina disputará con España en Catar el 27 de marzo.

El torneo entre los campeones de América y Europa es la última cita oficial antes de que la Albiceleste comience la defensa del título en el Mundial de Norteamérica.

– «Ataque coordinado» –

La AFA reiteró en el comunicado de este lunes que la entidad «no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA».

«ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes», añade.

Además de esta causa la AFA es investigada por posible lavado de dinero, un caso por el que la organización fue allanada en diciembre pasado para recabar documentación respecto a operaciones sospechosas con una financiera privada.

La entidad futbolística ha atribuido los llamamientos de los tribunales a un «ataque coordinado» por el gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei.

La AFA sostuvo que las diligencias en su contra responden a presiones para imponer la conversión de los clubes de fútbol en sociedades anónimas deportivas, un modelo que apoya Milei y que es ampliamente rechazado por el balompié argentino.

