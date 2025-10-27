Suspendidos muchos trenes de alta velocidad por un acto de vandalismo al sur de Lyon

1 minuto

París, 27 oct (EFE).- Un acto de vandalismo en la línea de alta velocidad entre Lyon y Valence obligó este lunes a interrumpir la circulación de trenes en ese corredor ferroviario, uno de los de mayor tráfico de Francia desde el norte del país en dirección de destinos como Marsella, Montpellier o Barcelona.

La compañía ferroviaria estatal SNCF indicó en su página web desde primera hora de la mañana que la circulación de trenes estaba «fuertemente perturbada» y que había que prever «numerosas cancelaciones de trenes», sin dar cifras.

La razón de esos problemas fue «un acto de vandalismo en la línea de alta velocidad» que había obligado a suspender el tráfico entre Lyon y Valence, señaló.

En concreto, se trata de un incendio en unas instalaciones de señalización.

La Sociedad Nacional de Ferrocarriles pidió a los clientes que utilizan líneas que pasan por ese corredor del Ródano que aplacen sus viajes y que verifiquen si se mantienen sus trenes antes de ir a la estación.

Entre los afectados están los que viajan en las líneas Barcelona-Lyon y Barcelona-París.

Este gran incidente se produce en plenas vacaciones escolares de otoño en Francia, que suponen un aumento de los desplazamientos por ocio en el interior del país. EFE

