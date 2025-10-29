Tadeo Jones lleva a las Islas Canarias su nueva aventura en forma de videojuego

2 minutos

Madrid, 29 nov (EFE).- El arqueólogo español de animación Tadeo Jones vuelve al mundo de los videojuegos con ‘El Legado del Sol de Occidente’, una nueva expansión del universo del aventurero ambientada en esta ocasión en las Islas Canarias, en un título que mezcla puzles y plataformas para todos los públicos.

El nuevo episodio será una expansión gratuita del videojuego original ‘Tadeo Jones: La Tabla Esmeralda’ y llevará al personaje y sus habituales compañeros a recorrer las ocho islas del archipiélago canario, para acabar la aventura en la mítica San Borondón, una isla que según la leyenda aparece y desaparece de manera inexplicable en el Océano Atlántico.

Esta nueva aventura, al igual que el videojuego original de 2022, ha sido desarrollado por el estudio madrileño Gammera Nest y cuenta con la colaboración de Turismo de Canarias, lo que ayuda a que cada nivel presente paisajes inspirados en lugares reales y cuente con retos temáticos y coleccionables que reflejan la riqueza y diversidad del territorio canario.

‘El Legado del Sol de Occidente’ tendrá cerca de una hora de duración y llegará el próximo 20 de noviembre a plataformas como Playstation 4 y 5, Xbox One y Series X, PC y Nintendo Switch.

Una aventura que ha sido presentada en la sede de PlayStation en Madrid y que no sólo tiene como objetivo entretener, sino ser “una herramienta de divulgación accesible y multilingüe para acercar la historia y los valores canarios a públicos de todas las edades” para que, al mismo tiempo, la aventura sirva como reclamo para los “turistas del futuro”, según informan sus creadores en un comunicado.

El videojuego ‘Tadeo Jones: La tabla Esmeralda’, del que se han vendido hasta la fecha más de 50.000 copias en consolas y ordenadores, se desarrolló en paralelo a la película homónima, la tercera de la saga cinematográfica de animación creada por Enrique Gato, que narra las aventuras de un albañil español que vive en la ciudad estadounidense de Chicago soñando con ser arqueólogo.

El videojuego sigue la trama de la película en la que Tadeo y sus amigos buscan la Tabla Esmeralda para salvarlos de una maldición, en localizaciones como Veracruz (México), el Louvre en París, la Universidad de Chicago o las pirámides de Egipto.

Un título que crearon inspirados en sagas de juegos tan reconocidas como ‘Super Mario’, ‘Uncharted’ o ‘Crash Bandicoot’, con un personaje al que su creador dotó de la misma apariencia, personalidad y nombre que el arqueólogo más famosos del celuloide, Indiana Jones. EFE

jpf/lar

(foto)(video)