Tailandia anuncia que Camboya aceptó negociar sobre su mortífero conflicto fronterizo

El canciller de Tailandia afirmó el lunes que Camboya aceptó celebrar conversaciones sobre su disputa fronteriza esta semana, tras una reunión regional celebrada en Malasia con el objetivo de poner fin a los mortíferos enfrentamientos entre los vecinos del sudeste asiático.

Nuevos choques entre los dos países iniciados este mes han matado a al menos 23 personas en Tailandia y 20 en Camboya, mientras que más de 900.000 se han visto desplazadas de ambos lados, según las autoridades.

El conflicto tiene su origen en una vieja disputa sobre la demarcación de su frontera de 800 km establecida en la época colonial, así como una serie de templos antiguos situados a lo largo de la zona limítrofe.

El ministro de Relaciones Exteriores tailandés, Sihasak Phuangketkeow, anunció la nueva ronda de negociaciones bilaterales al término de la reunión con sus homólogos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), de la que Camboya también es miembro.

Dijo a los periodistas en Kuala Lumpur que «la discusión se celebrará en el marco del JBC, el Comité Conjunto de Fronteras, que ya existe» y tendrá lugar el miércoles, fecha «propuesta por la parte camboyana».

Camboya no ha comentado el anuncio, pero su Ministerio de Defensa denunció más temprano que los combates han continuado este lunes y acusó a Tailandia de lanzar proyectiles de artillería. Un civil de nacionalidad china resultó herido, añadió la cartera de Interior camboyana.

En ese contexto, Sihasak advirtió que la próxima reunión podría no dar lugar a una tregua inmediata.

«Nuestra postura es que un alto el fuego no se consigue con un anuncio, sino con acciones», afirmó.

La reunión de este lunes fue convocada por Malasia, que preside la Asean y que a finales de octubre acogió una cumbre en la que se firmó una declaración de tregua bajo mediación del presidente estadounidense, Donald Trump.

Sihasak, sin embargo, consideró que esa decisión de octubre fue precipitada.

«Estados Unidos quería que la declaración se firmara a tiempo para la visita del presidente Trump», dijo. «A veces realmente necesitamos sentarnos y discutir las cosas para que lo que acordemos se mantenga y se respete de verdad».

La declaración supervisada por Trump tenía por objeto prolongar la frágil tregua alcanzada tras cinco días de enfrentamientos en julio.

Cada parte ha culpado a la otra de instigar los nuevos enfrentamientos, alegando legítima defensa e intercambiando acusaciones de ataques contra civiles.

Al abrir la cita de Asean este lunes, el canciller malasio, Mohamad Hasan, urgió a los vecinos enfrentados a detener los combates y #considerar las ramificaciones más amplias de la continua escalada de la situación en las poblaciones» a las que representan.

