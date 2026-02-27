Tailandia dice que un soldado ha perdido una pierna por mina terrestre cerca de Camboya

2 minutos

Bangkok, 27 feb (EFE).- El Ejército tailandés dijo este viernes que un soldado ha resultado gravemente herido y ha perdido una pierna tras pisar una mina terrestre en una provincia lindante con Camboya, en medio de nuevos episodios de ataques en la frontera entre ambos países.

Según informaron las fuerzas armadas tailandesas en Facebook, el incidente ocurrió en la provincia tailandesa de Surin, que linda con la camboyana de Oddar Meanchey y es uno de los escenarios frecuentes de tensiones entre los países vecinos.

El suceso, añade, ocurrió mientras las patrullas tailandesas «operaban en una zona bajo nuestro control», y la investigación preliminar indica que el «explosivo estaba enterrado a bastante profundidad y cubierto con plantas, lo que hizo difícil detectarlo» en rastreos previos.

«No era un dispositivo recientemente plantado», añade el Ejército tailandés, si bien en otras ocasiones ha acusado a Camboya de plantar nuevas minas terrestres, lo que Nom Pen niega.

El suceso tiene lugar después de que a comienzos de semana el Ejército tailandés informara de un nuevo intercambio de disparos con Camboya en la frontera en respuesta al lanzamiento de una granada por parte de Nom Pen, acusación que la parte camboyana negó «categóricamente». En principio no hubo heridos.

Ambos Ejércitos acusan a su vecino de violar el acuerdo de alto el fuego del pasado diciembre, en el que se comprometieron a evitar provocaciones como el desplazamiento de tropas en las zonas limítrofes.

Este acuerdo fue mediado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, tras dos brotes de enfrentamientos el pasado año: uno en diciembre, que dejó al menos 43 civiles y 24 militares muertos en Tailandia y 31 civiles fallecidos en Camboya, que no informa de bajas en el sector castrense.

Y otro en julio del pasado año que dejó medio centenar de fallecidos.

Los dos países del Sudeste Asiático mantienen una histórica disputa por la soberanía de varios territorios y templos situados en la frontera, cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya formaba parte de la Indochina francesa.

El primer ministro tailandés, el conservador Anutin Charnvirakul, ganó los comicios de comienzos de febrero en Tailandia, según los resultados preliminares, con un discurso nacionalista alimentado por el conflicto con Camboya, frente al movimiento reformista y crítico con el Ejército y la poderosa monarquía. EFE

igx-pav/eav