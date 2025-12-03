Taiwán afirma estar dispuesto a restablecer relaciones diplomáticas con Honduras

Taipéi, 3 dic (EFE).- El ministro taiwanés de Asuntos Exteriores, Lin Chia-lung, afirmó este miércoles que la isla está dispuesta a restablecer sus relaciones diplomáticas con Honduras sobre la base de la «igualdad» y la «reciprocidad», y aseguró que los dos principales candidatos presidenciales del país centroamericano son «amistosos» hacia Taipéi.

Con el 70 % escrutado, el conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, acumula 893.718 votos (40,16 %) frente a su rival Nasry Asfura, del Partido Nacional, que obtiene 883.639 sufragios (39,7 %).

Ambos políticos se mostraron favorables durante la campaña electoral a volver a establecer relaciones diplomáticas con Taiwán, suspendidas en marzo de 2023 durante el Gobierno de Xiomara Castro, y a fortalecer los vínculos con Estados Unidos e Israel.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, Lin manifestó este miércoles que Honduras está todavía en proceso de escrutinio tras las elecciones presidenciales del domingo pasado y que Taiwán «seguirá de cerca la situación» del país centroamericano.

El canciller isleño agregó que Taipéi mantiene una «actitud abierta» y que «negociará activamente» con el futuro presidente electo sobre las relaciones bilaterales.

Tras la ruptura de relaciones con Honduras y Nauru (2024), Taiwán tan solo conserva el apoyo diplomático de doce Estados, siete de los cuales (Paraguay, Guatemala, Belice, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves) se ubican en América Latina y el Caribe.

El espacio internacional de Taiwán se ha visto seriamente reducido en los últimos años debido a la creciente presión diplomática de China, que considera a la isla como una «parte inalienable» de su territorio y no ha renunciado al uso de la fuerza para hacerse con su control. EFE

