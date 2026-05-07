Taiwán completa la primera prueba de torpedos de su submarino de fabricación local

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Taipéi, 7 may (EFE).- El primer submarino de defensa construido íntegramente en Taiwán, conocido como ‘Narwhal’ -‘Hai Kun’ en mandarín-, ha completado con éxito su primera prueba de lanzamiento de torpedos en el mar, informó este jueves la compañía responsable del prototipo.

En un comunicado, CSBC -la mayor constructora naval de la isla y principal contratista del proyecto- indicó que el ensayo, que tuvo lugar el 6 de mayo, permitió verificar las capacidades operativas del sumergible, concretamente en «tareas de detección, cálculo de soluciones de tiro, lanzamiento y guiado de torpedos».

La firma no especificó qué tipo de torpedos fueron empleados durante este simulacro.

«CSBC continuará trabajando junto a la Armada bajo las premisas de ‘seguridad’ y ‘calidad’ para llevar a cabo el ajuste de los distintos equipos y las labores de acondicionamiento en dique de cara a las próximas pruebas», apuntó la compañía en el texto, acompañado con un vídeo de demostración del lanzamiento.

Está previsto que la embarcación, que completó su primera prueba de inmersión en enero, sea entregada a la Armada taiwanesa a finales de junio, tras más de medio año de retrasos.

La conformación de una flota submarina es considerada clave para reforzar las capacidades defensivas de Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y cuya soberanía es reclamada por Pekín, que la considera una «parte inalienable» de su territorio. EFE

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