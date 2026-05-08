Taiwán recibe con alfombra roja al presidente de Paraguay, su último aliado suramericano

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Taiwán extendió este viernes la alfombra roja para recibir al presidente de Paraguay, Santiago Peña, en un intento por reforzar sus lazos con su único aliado suramericano ante la creciente presión diplomática de China.

La isla democrática sólo cuenta con 12 socios diplomáticos en todo el mundo, luego de que Pekín, que reclama a Taiwán como parte de su territorio, hubiera conseguido el apoyo de los demás en una campaña por apartar a ese territorio de gobierno autónomo.

En América Latina, Taiwán únicamente mantiene vínculos recíprocos, además de con Asunción, con Belice, Guatemala, Haití y algunas naciones insulares del Caribe.

Peña encabeza una delegación de funcionarios y representantes empresariales en una visita de cuatro días y ha descrito a Taiwán como un «socio fundamental» para su país, cuya relación bilateral data de 1957.

El presidente Lai Ching-te recibió oficialmente a Peña el viernes con honores militares, incluidas salvas de cañón y alfombra roja, antes de una reunión privada.

Lai agradeció a Peña y a su gobierno «por defender desde hace tiempo a Taiwán en la escena internacional».

«Taiwán y Paraguay son socios firmemente comprometidos con los valores de la democracia, la libertad y los derechos humanos», dijo el líder taiwanés.

Peña afirmó, por su parte, que «Paraguay valora profundamente esta relación y reitera su compromiso de seguir apoyando a Taiwán en una alianza estratégica basada en valores compartidos».

Desde su llegada el jueves, el mandatario latinoamericano se ha reunido con la vicepresidenta de Taiwán, Hsiao Bi-khim, y otros ministros de alto rango.

Además, recibió un doctorado «honoris causa» de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Taiwán, que elogió como un reflejo de la «alianza sólida» entre la isla y su país.

La visita de Peña se produce días después de que Lai regresara de un viaje oficial a Eswatini, el único aliado de Taiwán en África.

La isla ha acusado a China de intentar impedir la llegada de Lai a Eswatini al ejercer una «intensa presión» sobre Seychelles, Mauricio y Madagascar para que revocaran los permisos de sobrevuelo para su trayecto original, que estaba programado del 22 al 26 de abril y fue cancelado a último momento.

Lai terminó utilizando el avión del rey de Eswatini para realizar la visita.

El último viaje oficial de Lai al extranjero fue en noviembre de 2024, cuando visitó a los aliados de Taiwán en el Pacífico e hizo escala en el territorio estadounidense de Guam.

Peña había anunciado en julio de 2025 que Lai visitaría Paraguay al mes siguiente. Pero, según reportes de la prensa, la administración de Trump le negó a Lai el permiso para hacer escala en Nueva York el año pasado como parte de un viaje oficial a América Latina.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán negó que se le haya impedido el paso.

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