Taiwán vigila el tránsito del nuevo portaaviones chino por aguas del Estrecho

(Actualiza con información de incursiones chinas de este miércoles)

Taipéi/Pekín, 17 dic (EFE).- El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán informó este miércoles de que el nuevo portaaviones chino, el Fujian, navegó el día anterior por aguas del estrecho de Taiwán, en un tipo de reporte poco habitual por parte de la cartera castrense, que rara vez detalla tránsitos individuales de grandes buques de guerra.

“El portaaviones Fujian (CV-18) del Partido Comunista de China navegó ayer (día 16) por el estrecho de Taiwán, bajo una vigilancia estrecha y continua por parte de las Fuerzas Armadas”, indicó el MDN en un breve comunicado, acompañado por una imagen aérea en la que se observa al buque avanzando con su cubierta de vuelo despejada.

Con todo, el tránsito del Fujian no vino acompañado de un repunte significativo de la actividad militar china en torno a la isla: el Ministerio indicó que nueve aeronaves y siete barcos de guerra pasaron por las inmediaciones de Taiwán entre las 06:00 horas del martes (22:00 GMT del lunes) y las 06:00 de este miércoles (22:00 GMT del martes).

El MDN sí informó de un aumento de movimientos por parte de las fuerzas chinas a partir de las 8:30 hora local (00:30 GMT) de este miércoles: el Ejército isleño detectó 23 incursiones de diversos tipos de aeronaves chinas, entre ellos cazas, bombarderos, aviones de alerta temprana y drones, según un comunicado.

Según Taipéi, estas incursiones, «en coordinación con buques de guerra», «hostigaron las áreas aéreas y marítimas circundantes de Taiwán bajo el pretexto de ‘patrullas conjuntas de preparación para el combate'».

Las fuerzas taiwanesas «vigilaron de cerca la situación» movilizando «métodos conjuntos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento», indicó el texto.

Equipado con un sistema de catapultas electromagnéticas hasta ahora exclusivo de Estados Unidos, el Fujian entró en servicio a principios de noviembre, convirtiéndose en el tercer portaaviones operativo de China y en el más avanzado de su flota.

La embarcación ya había atravesado el estrecho de Taiwán en dirección al mar de China Meridional para ensayos y entrenamientos en septiembre de este año, un movimiento que generó atención en la región.

Diseñado y construido íntegramente en China, el Fujian tiene un desplazamiento de más de 80.000 toneladas y representa un paso importante en los planes del Ejército chino de contar con seis portaaviones para 2035.

El refuerzo de la Armada china levanta suspicacias entre sus rivales, especialmente por los conflictos territoriales en el mar de China Meridional, cuya soberanía Pekín reclama en su práctica totalidad, y en torno a Taiwán.

De hecho, el Gobierno taiwanés publicó un informe el año pasado en el que advertía de que China podría emplear sus portaaviones para rodear la isla e impedir cualquier tipo de ayuda del exterior, mediante una estrategia de «anti-acceso/negación de área» (A2/AD). EFE

