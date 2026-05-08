Takashi Tezuka, uno de los padres de ‘Super Mario Bros.’, se retira de Nintendo

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Redacción Internacional, 8 may (EFE).- La desarrolladora y distribuidora japonesa de videojuegos Nintendo anunció este viernes la salida de la empresa de Takashi Tezuka, uno de los padres de Super Mario Bros. y director del primer ‘The Legend of Zelda’.

Tezuka, de 65 años, abandonará su puesto de director ejecutivo de la compañía el 26 de junio, tras la junta anual de accionistas y la junta directiva de la empresa, de acuerdo a un comunicado de cambios de personal de Nintendo que publicó hoy junto al informe financiero de su ejercicio de 2025, que cerró el pasado 31 de marzo.

La salida de Tezuka de Nintendo se produce por jubilación, según se desprende del texto.

El japonés es una de las figuras más importantes de la empresa con sede en Kioto (oeste de Japón) junto al emblemático Shigeru Miyamoto, con el que produjo innumerables títulos.

Tezuka ejerció como asistente de dirección y diseñador del videojuego ‘Super Mario Bros.’ (1985) y dirigió títulos como el primer ‘The Legend of Zelda’ (1986), sus secuelas ‘A Link to the Past’ (1991) y ‘Link’s Awakening’ (1993); ‘Super Mario World’ (1990) o ‘Super Mario World 2: Yoshi’s Island’ (1995), entre otros.

El histórico de Nintendo era un habitual en los eventos promocionales y aniversarios de la franquicia del fontanero más famoso de los videojuegos y como productor dio salida a juegos como ‘Luigi’s Mansion’ (2001), ‘Animal Crossing’ (2001) o varios títulos de Pikmin, entre ellos ‘Pikmin 2’ (2004). EFE

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