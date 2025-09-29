The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Talibanes liberan a un estadounidense tras un acuerdo con un enviado de Trump en Kabul

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Kabul, 29 sep (EFE).- El Gobierno talibán liberó este lunes al ciudadano estadounidense Amir Amiri, detenido en Afganistán presuntamente desde diciembre de 2024, tras unas inusuales negociaciones directas en Kabul con un enviado especial del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

«El Emirato Islámico de Afganistán (como se denominan los talibanes) liberó hoy a un ciudadano estadounidense llamado Amir Amiri de la detención», dijo el ministerio afgano en un comunicado que no precisa las causas de la detención. EFE

lk-jgv/igr/lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR