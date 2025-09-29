Talibanes liberan a un estadounidense tras un acuerdo con un enviado de Trump en Kabul

3 minutos

Kabul, 29 sep (EFE).- El Gobierno talibán liberó este lunes al ciudadano estadounidense Amir Amiri, detenido en Afganistán presuntamente desde diciembre de 2024, tras unas inusuales negociaciones directas en Kabul con un enviado especial del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

«El Emirato Islámico de Afganistán liberó hoy a un ciudadano estadounidense llamado Amir Amiri», confirmó la cancillería afgana en un comunicado, sin precisar los motivos que llevaron a su arresto.

Las autoridades de facto subrayaron que Kabul «no considera las cuestiones relacionadas con ciudadanos extranjeros desde una perspectiva política» y aseguraron que «las soluciones a estos casos pueden encontrarse mediante la diplomacia».

«La acción emprendida al liberar al ciudadano estadounidense también tenía como objetivo un desarrollo positivo en este sentido», indicaron los talibanes, quienes expresaron además su gratitud a Catar por su rol como facilitador en las liberaciones de prisioneros entre Washington y Kabul.

Ampliando la postura de Kabul, el talibán Zakir Jalaly, un funcionario del Ministerio de Exteriores afgano, aseguró en X que estas liberaciones «pueden allanar el camino para ampliar las relaciones en otras áreas», y destacó que ambas partes se han comprometido a continuar las conversaciones para orientar «futuras fases de colaboración».

El representante especial del presidente de EE.UU. para Asuntos de Prisioneros y jefe negociador en esta ocasión, Adam Boehler, calificó la liberación de Amiri como «un momento positivo», según la versión transmitida por los talibanes.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó también la liberación celebró la noticia en un comunicado oficial, afirmando que «gracias al liderazgo y al compromiso del presidente Trump con el pueblo estadounidense, Estados Unidos da hoy la bienvenida a casa al ciudadano Amir Amiri, que fue detenido injustamente en Afganistán».

Rubio añadió que otros estadounidenses siguen detenidos en el país asiático y advirtió que el presidente Trump «no descansará» hasta que todos estén «de vuelta a casa».

La más reciente liberación de un ciudadano estadounidense por parte de los talibanes había ocurrido el pasado 20 de marzo, también con la mediación clave de Qatar.

Este acuerdo se gestó después de que el pasado 13 de septiembre el ministro de Exteriores afgano, Amir Khan Muttaqi, se reuniera en Kabul con la delegación de Boehler para dialogar específicamente sobre la situación de los prisioneros.

Aunque la retirada militar de Afganistán concluyó en 2021 bajo el Gobierno de Joe Biden, fue durante el primer mandato de Trump cuando Washington firmó los Acuerdos de Doha con los talibanes, pacto que selló la salida de las tropas estadounidenses tras dos décadas de guerra. EFE

lk-jgv/igr/alf