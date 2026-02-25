Tarek William Saab es designado como defensor del pueblo de Venezuela de forma temporal

Caracas, 25 feb (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela designó este miércoles a Tarek William Saab, quien renunció a su cargo de fiscal general, como defensor del pueblo de forma temporal, luego de la dimisión de Alfredo Ruiz Angulo por motivos personales, familiares y de salud, de acuerdo a una misiva que envió al Legislativo.

«Para el cargo de defensor del pueblo encargado queremos designar, proponer, a un hombre que también ha sido toda su vida experto en derechos humanos», señaló el presidente de la AN, el chavista Jorge Rodríguez, antes de nombrar a Saab en la sesión transmitida por el canal estatal ANTV.

Minutos antes de esta propuesta, Rodríguez informó que Saab renunció a su cargo como fiscal general, sin que se conozcan los motivos específicos de tal decisión pese a que envió una carta a la junta directiva de la AN, así como de Ruiz Angulo, quien argumentó motivos personales, familiares y de salud para dejar la Defensoría del Pueblo en una misiva.

Ambos funcionarios habían sido ratificados en estos cargos en octubre de 2024, para un periodo de siete años, es decir, hasta 2031.

Saab, que también ha sido gobernador apoyado por el chavismo, llegó a la Fiscalía en 2017 por designación de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, un foro integrado exclusivamente por defensores del Gobierno de Nicolás Maduro. EFE

