Tayikistán condena asesinato de un escolar tayiko en ataque en una escuela rusa

2 minutos

Moscú, 17 dic (EFE).- Tayikistán condenó hoy el asesinato de un escolar tayiko ocurrido la víspera durante el ataque con arma blanca perpetrado por un adolescente en una escuela en el oeste de Moscú, la capital de Rusia, y exigió a las autoridades rusas investigar las circunstancias de este trágico incidente.

«El Ministerio de Exteriores de Tayikistán condena decididamente el ataque xenófobo contra Alíev Kobildzhon, ciudadano tayiko (…) a consecuencia del cual este murió en el lugar de los hechos», señaló la diplomacia tayika en su portal oficial.

El incidente ocurrió en la mañana del martes, cuando un adolescente de quince años afín a la ideología neonazi irrumpió en una escuela de nivel medio de la localidad de Gorki-2 del distrito Odintsovo de la región de Moscú, hirió a un agente de seguridad y asesinó a un escolar de diez años, posteriormente identificado como tayiko.

Según informaron este martes medios locales, el adolescente, armado con un puñal, con una mascarilla médica cubriéndole el rostro y una camiseta con la inscripción ‘No lives matter’, atacó a sus víctimas con un spray de gas lacrimógeno y tras asesinar al escolar de cuarto grado se hizo un ‘selfie’ junto al cadáver de su víctima.

El Ministerio de Exteriores de la nación centroasiática expresó sus condolencias a la familia y allegados del escolar e informó que convocó al embajador de Rusia, Semión Grigóriev.

«Se le entregó una nota con la exigencia de que la parte rusa llevase a cabo una investigación inmediata, objetiva e imparcial del trágico incidente y se condenase a todos los implicados con toda la severidad de la ley», señaló la diplomacia tayika.

Además, Exteriores encargó a su Embajada mantener el contacto con los familiares de la víctima y estar al tanto de las investigaciones del incidente.

El ataque, preparado minuciosamente por el adolescente, que filmó los preparativos y los hechos, impactó a la sociedad rusa tras la publicación de fotos y vídeos, algunos muy sangrientos, en las redes sociales.EFE

