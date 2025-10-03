Taylor Swift rompe récord de streaming en Spotify, en el primer día de estreno de su disco

The Swiss voice in the world since 1935
Los Ángeles (EE.UU.), 3 oct (EFE).- El nuevo disco de Taylor Swift, ‘The Life of a Showgirl’, se convirtió en el álbum más reproducido en un solo día en Spotify en lo que va de 2025, confirmó la plataforma este viernes.

Spotify había confirmado a principios de esta semana que el duodécimo trabajo discográfico de la cantante ya había batido el récord de la plataforma por mayor cantidad de pre-guardados para un álbum, al superar los cinco millones.

Swift lanzó el álbum a medianoche, menos de un año después de poner fin a su monumental ‘The Eras Tour’, la gira mundial con la que mostró su poderío en la industria como una de las figuras del pop más importantes de la actualidad.

Con ‘The Life of a Showgirl’, Swift se alejó de la introspección melancólica de ‘The Tortured Poets Department’ (2024) y los sonidos oscuros y reflexivos que habían marcado sus últimas producciones y en cambio retoma las bases del pop más clásico que marcaron sus primeras etapas, un poco gracias al retorno de los productores Max Martin y Shellback, con quienes trabajó en temas como ‘Blank Space’ o ‘Shake It Off’.

El disco, que celebra su vida entre bastidores tras la experiencia que vivió durante su más reciente gira, llega en un momento dulce para Swift, quien recientemente anunció su compromiso matrimonial con el jugador de fútbol americano Travis Kelce y tras haber recuperado la propiedad de los masters de grabación de sus primeros seis álbumes. EFE

mrl/dte/jrg

