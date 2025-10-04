Techy Fatule sorprende con ‘Hombre malo’, tema en el que conjuga humor y jerga dominicana

Santo Domingo, 3 oct (EFE).- La cantautora dominicana Techy Fatule, dos veces nominada al Latin Grammy, sorprende nuevamente demostrando su destreza para moverse entre géneros, ahora con el tema ‘Hombre malo’, con que busca romper esquemas, informó este viernes su oficina.

‘Hombre malo’ celebra la jerga dominicana y marca un nuevo capítulo en su carrera, donde el humor y la frescura son protagonistas.

«Estoy en una etapa donde ya no tengo miedo de hacer lo que me da la gana. Me siento más segura, y por eso me divierto más. No quiero encasillarme porque escribo según mi estado de ánimo», confesó la cantautora en una nota.

Con letra, música y producción de Techy, la idea nació de un reto inesperado cuando el merenguero José Peña Suazo desafió a Techy a escribir una canción en un solo tono, lo que se convirtió en un reto para la compositora, quien suele jugar con acordes variados, melodías cambiantes y letras poéticas.

El resultado fue todo un ejercicio creativo, dando paso a un cuento musical cargado de jerga dominicana y sabor local.

«Para mí fue un súper reto. Siempre busco acordes distintos, letras más románticas (…) esta vez quise salirme de lo habitual, divertirme, y tomarme la vida menos en serio. Eso es lo que me está moviendo últimamente, y de ahí nace ‘Hombre malo'», explicó sobre el sencillo, disponible en todas las plataformas digitales.

Con este lanzamiento, Techy reafirma que la música no tiene que encasillarse, que puede ser profunda y poética, o también cómica y callejera

‘Hombre malo’ es, sobre todo, una invitación a disfrutar, a reírse de lo cotidiano y a celebrar lo nuestro con la descomplicación que caracteriza a los dominicanos, dijo la oficina de la artista.

La cantante se presentará el 18 de octubre en Escenario 360, donde recibió un respaldo absoluto el 14 de septiembre pasado.EFE

