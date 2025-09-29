Televisión pública eslovena reafirma que no participará en Eurovisión si concursa Israel

Belgrado, 29 sep (EFE).- La televisión pública de Eslovenia (RTV Slovenija) reiteró este lunes que no participará en Eurovisión 2026 si concursa Israel, una postura que han asumido también España, Irlanda y Países Bajos.

«Si Israel permanece entre los países participantes, RTV Slovenija no participará en Eurovision 2026», señala la emisora pública en un mensaje a EFE.

«Durante 69 años, Eurovisión ha buscado unir a las naciones a través de la música y tender puentes tras guerras y divisiones. Sus valores se fundamentan en la paz, la igualdad y el respeto», explica.

«Ante la devastadora situación en Gaza, RTV Slovenija cuestiona si la participación de Israel es coherente con estos valores. Es esencial que las mismas reglas se apliquen a todos los países participantes», agrega.

«RTV Slovenija enfatiza que los principios fundamentales del servicio público de medios no son compatibles con el grave sufrimiento humano, la supresión de medios libres y el uso indebido de eventos culturales con fines políticos, como se ha podido observar en los últimos años», concluye.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del Festival de Eurovisión, convocó una asamblea extraordinaria en noviembre para que las televisiones públicas que la componen voten si Israel participa o no en la edición de 2026, ante la oposición de varios miembros debido a la ofensiva israelí en Gaza.

Las televisiones públicas de España, Irlanda y Países Bajos han expresado también públicamente su intención de no participar en la edición del festival de Eurovisión de 2026 si lo hace Israel.

España es el único país de momento en adoptar tal decisión de los que integran el llamado ‘Big Five’, que engloba a los cinco miembros que aportan mayores contribuciones a la UER, siendo los otros cuatro Italia, Francia, Reino Unido y Alemania.

Para que Israel sea excluido del concurso de Eurovisión 2026 en Viena se requiere una mayoría absoluta de los votos de los miembros de la UER.EFE

