Temas del día de EFE Internacional del 11 de mayo de 2026 (14:00 horas)

11 minutos

DESTACADOS

HANTAVIRUS CRUCERO

Tenerife/Ginebra/Bruselas – La evacuación del barco MV Hondius, fondeado desde este domingo en el puerto canario de Granadilla tras sufrir un brote de hantavirus, concluye este lunes con la repatriación de pasajeros y tripulantes a sus países, donde serán aislados y sometidos a pruebas diagnósticas.

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– Dan positivo por hantavirus una francesa y un estadounidense que fueron evacuadados el domingo desde el crucero fondeado en Tenerife.

IRÁN GUERRA

Washington/Teherán – La resolución de la guerra en el golfo Pérsico parece aplazarse después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, calificara de «inaceptable» la respuesta iraní a su plan de paz, sin que haya trascendido oficialmente el contenido de ninguno de los intercambios.

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– El volumen del suministro de petróleo perdido por la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz alcanza los 14 millones de barriles diarios, según la Agencia Internacional de la Energía.

UE EXTERIORES

Bruselas – Los ministros de Exteriores de la Unión Europea debaten en un Consejo la situación en Oriente Medio y las repercusiones de la guerra de Irán en toda la región, el apoyo a Ucrania frente a Rusia y las relaciones con los países de los Balcanes Occidentales.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis.- A medida que el alto el fuego de tres días llega a su fin, los combates no cesan por completo y las tropas ucranianas se preparan para repeler los intensificados ataques de las fuerzas rusas a lo largo de los 1.200 kilómetros de frente.

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– Reunión de alto nivel en Bruselas de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos.

DESPLAZAMIENTO INTERNO

Ginebra – El Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) publica su informe anual sobre el número de personas que tuvieron que dejar sus hogares en 2025 debido a la violencia, el conflicto y las catástrofes naturales en todo el mundo.

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FESTIVAL CANNES

Cannes – Cannes ultima los preparativos para extender la alfombra roja de la edición 79 de su festival de cine y el delegado general del certamen, Thierry Frémaux, ofrece una rueda de prensa en vísperas de la gala inaugural, en la que se entregará una Palma de Oro de Honor al director Peter Jackson.

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ADEMÁS

MÉXICO DESAPARECIDOS | Ciudad de México .- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta su informe de desapariciones en México que documenta la magnitud y persistencia de las desapariciones en el país, identifican patrones estructurales y analiza los desafíos que enfrentan las autoridades. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

UE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Bruselas.- La alarma sobre los riesgos de ciberseguridad que plantea Mythos, el más avanzado modelo de inteligencia artificial de Anthropic, ha llevado a la Unión Europea a acelerar sus preparativos frente a esas amenazas y ha abierto el debate sobre hasta qué punto está equipada para minimizarlas. (Texto)

VENEZUELA GUYANA |La Haya – La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, está en Países Bajos para asistir a la audiencia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, donde Venezuela y Guyana presentan sus argumentos orales sobre la disputa por la región fronteriza del Esequibo. (Texto) (foto) (vídeo)

TRUMP TIROTEO | Washington.- Cole Allen, acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, comparece en otra vista preliminar ante un tribunal federal en Washington, mientras permanece en prisión preventiva sin fianza. (Texto) (Foto) (Vídeo)(audio)

BOLIVIA JUSTICIA |Tarija (Bolivia).- Empieza el juicio oral contra el expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) por el delito de trata agravada de personas, en un proceso vinculado a su presunta relación con una menor de edad con la que tuvo una hija en 2016, cuando aún era gobernante, en un tribunal del sur del país. (Texto) (Foto)

ESPECIALES

Con motivo de la visita a China del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este jueves y viernes, la Agencia EFE enviará desde este lunes una serie previa con la guía CHINA EEUU.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

11:00h.- París.- FRANCIA SARKOZY.- La fiscalía presenta a partir de hoy y hasta el miércoles su requisitoria contra el expresidente francés Nicolas Sarkozy y otros nueve acusados en el juicio de apelación por la supuesta financiación libia de su victoriosa campaña presidencial de 2007. (Texto)

16:30h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, ofrece una rueda de prensa en vísperas de la gala inaugural de la edición 79 del prestigioso certamen cinematográfico francés. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Berlín.- ALEMANIA SINDICATOS.- La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, y el copresidente del Partido Socialdemócrata y vicecanciller de Alemania, Lars Klingbeil, intervienen en Berlín en el 23º congreso de la Federación Alemana de Sindicatos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- UCRANIA GUERRA.- Reunión de alto nivel de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos.

Bruselas.- UE EXTERIORES.- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea debaten en un Consejo la situación en Oriente Medio y las repercusiones de la guerra de Irán en toda la región, el apoyo a Ucrania frente a Rusia y las relaciones con los países de los Balcanes Occidentales. (Texto) (Foto) (Vídeo) (directo)

Bruselas.- UE SIRIA.- La Unión Europea y Siria celebran su primer diálogo político de alto nivel en Bruselas, copresidido por la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, y el ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados del Gobierno de transición sirio, Asaad Hassan al-Shaibani.

Ginebra.- DESPLAZAMIENTO INTERNO.- El Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) publica su informe anual sobre el número de personas que tuvieron que dejar sus hogares en 2025 debido a la violencia, el conflicto y las catástrofes naturales en todo el mundo. (Texto)

Estambul.- TURQUÍA OPOSICIÓN.- Comienza en la prisión de Silivri el juicio por cargos de «espionaje» contra el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, en prisión preventiva y suspendido del cargo desde marzo de 2025, así como otras tres acusados, por supuestamente haber vendido datos de ciudadanos a través de una aplicación móvil.

Moscú.- KAZAJISTÁN BRASIL.- El ministro de Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, efectúa una visita a Kazajistán.

Vilna.- UCRANIA GUERRA.- El comisario de Defensa europeo Andris Kubilius participa en un debate sobre la defensa del flanco este de la OTAN.

Bruselas.- UE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- La alarma sobre los riesgos de ciberseguridad que plantea Mythos, el más avanzado modelo de inteligencia artificial de Anthropic, ha llevado a la Unión Europea a acelerar sus preparativos frente a esas amenazas y ha abierto el debate sobre hasta qué punto está equipada para minimizarlas. (Texto)

América

Washington.- EEUU COREA DEL SUR.- El ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, se reúne con su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, en Washington, para discutir el desarrollo de submarinos surcoreanos de propulsión nuclear con apoyo de EE.UU. y la transferencia del control operativo en tiempos de guerra (OPCON), de Estados Unidos a Corea del Sur.

Caracas.- VENEZUELA ECONOMÍA.-Representantes de fondos de capital, de instituciones financieras, emprendedores globales y tomadores de decisión de política pública participan del 11 al 13 de mayo en el primer Venezuela Tech Week, en el que se buscará atraer capitales europeos, en particular españoles. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- PNUD DEMOCRACIA.- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publica este lunes el informe sobre Democracia y Desarrollo en Latinoamérica y el Caribe (Texto)

Ciudad de México – EE.UU MÉXICO.- A un mes del arranque de la Copa Mundial de Fútbol 2026, México padece un papel secundario ante Estados Unidos y las constantes presiones con el presidente Donald Trump que en cada oportunidad señala al gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. (Texto) (Foto)

La Paz – BOLIVIA MINERÍA.-El Gobierno de Bolivia ofrecerá a los inversores extranjeros en minería contratos con estabilidad de al menos veinte años y una reducción del impuesto a las utilidades, con el objetivo de atraer capitales para explotar la riqueza minera del país, similar a la de Chile y Perú, aunque mucho menos desarrollada, afirmó a EFE el ministro del sector, Marco Antonio Calderón de la Barca. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS FMI.- El presidente de Honduras, Nasry ´Tito´Asfura, se reunirá con una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para analizar la situación económica del país centroamericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR MORENO.- Inicia el juicio del caso Sinohydro, en el que el expresidente de Ecuador Lenín Moreno (2017-2021) está acusado de cohecho por presuntamente haber recibido sobornos de la empresa estatal china Sinohydro cuando era vicepresidente de Rafael Correa y por el que la Fiscalía estima que él y su familia habrían recibido más de un millón de dólares. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa. (Texto) (Vídeo)

Buenos Aires – MARADONA JUICIO – Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Sao Paulo.- TELEFÓNICA BRASIL RESULTADOS.- La filial brasileña de la teleco española Telefónica presenta su balance financiero referente al primer trimestre de 2026. (Texto)

Sao Paulo.- PETROBRAS RESULTADOS.- La petrolera estatal brasileña Petrobras presenta su balance financiero referente al primer trimestre de 2026. (Texto)

Sao Paulo.- NATURA RESULTADOS.- El gigante del sector cosméticos Natura presenta su balance financiero referente al primer trimestre de 2026. (Texto)

África

Harare.- GUINEA ECUATORIAL ZIMBABUE.- El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, llega a Zimbabue para una visita de Estado en la que se reunirá con su homólogo zimbabuense, Emmerson Mnangagwa.

Johannesburgo.- SUDÁFRICA ACTIVISTA.- Nueva audiencia en el caso del activista panafricanista de Benín Kémi Séba, reclamado en ese país africano por apoyar el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2025 y detenido el pasado día 16 en la capital de Sudáfrica, Pretoria.

Asia

Pekín – CHINA EE.UU.- El Gobierno chino confirmó este lunes que el presidente de EE. UU., Donald Trump, realizará una visita de Estado a China del 13 al 15 de mayo, a invitación de su par, Xi Jinping, con asuntos pendientes como la posible extensión de la tregua comercial, el pulso tecnológico y el aún enquistado conflicto con Irán. (Texto) (vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA CHILE.- El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, visita la India del 11 al 14 de mayo, acompañado de una delegación de alto nivel del Gobierno chileno y empresarios, justo cuando discute con Nueva Delhi los detalles de un próximo tratado comercial CEPA.

Redacción EFE Internacional

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