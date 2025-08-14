Temas del día de EFE Internacional del 14 de agosto de 2025 (13.00 horas)

13 minutos

UCRANIA GUERRA

Washington/Moscú – La cumbre del viernes entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska, el primer cara a cara entre presidentes de los dos países desde la invasión rusa de Ucrania, tendrá como tema central el «arreglo de la crisis ucraniana», aunque también la cooperación económico comercial, que «tiene un enorme potencial», según el Kremlin.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Putin y Trump comenzarán a las 11.30 hora local (19.30 GMT) del viernes su cumbre en una base militar en Alaska, según informó el Kremlin, que precisó algunas cuestiones de formato: primero habrá un «cara a cara» y después se sumarán delegaciones integradas por cinco altos funcionarios, lo que incluirá un «desayuno de trabajo».

(Se enviará documentación sobre la base de la base de Elmendor-Richardson, en Anchorage, el lugar donde se celebra la reunión)

(Texto)

– El presidente de Rusia, Vladímir Putin, alabó hoy los «enérgicos y sinceros» esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a los combates en Ucrania, en víspera de la cumbre en Alaska con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

(Texto)

– El primer ministro británico, Keir Starmer, se reunió este jueves durante una hora con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pero los dos mandatarios no hicieron declaraciones a la salida de la residencia oficial de Downing Street (Londres).

(Texto) (Foto)

-Se han enviado diversas informaciones sobre las operaciones en el frente: un ataque ucraniano con drones alcanza una refinería en la región rusa de Volgogrado y ataques rusos a Jerson dejan cuatro personas muertas en las últimas 24 horas.

(Texto) (Foto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, anunció este jueves la aprobación de un plan para construir miles de nuevas viviendas entre Jerusalén y el asentamiento israelí de Ma’ale Adumim, lo que aislaría Jerusalén Este del resto de Cisjordania ocupada: «esta realidad por fin entierra la idea de un Estado palestino».

(Texto)

(Tanto el Gobierno palestino como Hamás han criticado la decisión del Gobierno israelí)

Los bombardeos israelíes se intensifican en la ciudad de Gaza, donde el Ejército expande su ofensiva desde el barrio de Zeitún (sur), dentro de los planes del Gobierno israelí para tomar los que considera los «dos últimos de bastiones de Hamás» en el enclave.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Al menos una veintena de personas murieron este jueves en la Franja de Gaza en ataques israelíes o mientras intentaban acudir a por comida, según informaron fuentes médicas en el enclave y la agencia palestina Wafa).

– Se ha enviado información de que una delegación del grupo islamista Hamás continúa este jueves sus reuniones en El Cairo con responsables de los servicios de inteligencia egipcios en medio de crecientes presiones para alcanzar un acuerdo de tregua en Gaza.

(Texto)

– Se celebra en Tel Aviv el Concierto de Sanación Nova, organizado por supervivientes y familias de asesinados por Hamás en el festival Nova el 7 de octubre de 2023. (Texto)

EUROPA INCENDIOS

Madrid/Viena- Europa sigue luchando sin pausa contra la ola de incendios forestales que, agravada por la sequía y las condiciones meteorológicas, asola países como España, Grecia y Portugal, aunque también afectan a Italia, Turquía y los países de los Balcanes, en medio de las temperaturas sofocantes y noches tropicales que han activado las alertas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ONU PLÁSTICOS

Ginebra – Ultima jornada de la sexta ronda del Comité Negociador Intergubernamental que negocia un tratado vinculante sobre la contaminación con plásticos, después de que este miércoles una arrolladora mayoría de países y la sociedad civil manifestaron decepción y rechazo a la nueva versión del tratado global presentado.

(Texto)

PAPA LEON XIV

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV cumple 100 días de pontificado el 15 de agosto que han estado caracterizados por la prudencia, ya que aún no ha tomado decisiones, una inclinación por la diplomacia y un carácter reservado, pero sin embargo ha desatado el entusiasmo de los fieles y jóvenes en los actos del Jubileo.

(Texto) (Audio)

PERÚ VIZCARRA

Lima – El expresidente de Perú Martín Vizcarra (2018-2020), que figuraba entre los primeros en intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026 pese a estar inhabilitado, ingresa en prisión preventiva por el plazo de cinco meses dictado el miércoles por un juez, a la espera de que concluya el juicio donde está acusado por presuntos sobornos recibidos cuando era gobernador regional.

(Texto) (Foto)

II GUERRA MUNDIAL ANIVERSARIO

Tokio – Japón conmemorará este viernes el 80 aniversario de su rendición incondicional en la II Guerra Mundial, en un momento marcado por una nueva corriente de revisionismo histórico sobre el papel del país asiático en el conflicto global y por el creciente desconocimiento del tema entre las nuevas generaciones.

(Texto) (Imágenes de archivo sobre el partido político nacionalista Sanseito, recursos de archivo en www.lafototeca.com, cód 22933425, 22933428, 22968729 y otros)

– Ante el 80 aniversario de la liberación de la península, Corea del Sur se debate entre el recuerdo de la resistencia contra la ocupación japonesa, los contenciosos históricos con el país vecino y la necesidad de afianzar un diálogo pragmático con Tokio.

(Texto) (Protestas en Seúl contra Japón por el tema de las esclavas sexuales y trabajos forzados, recursos de archivo en www.lafototeca.com, cód 5107158, 5107157, 5107156 y otros )

CHINA ROBOTS

Pekín.- Pekín acoge este jueves la ceremonia de inauguración de la primera edición de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, en los que participarán 280 equipos de hasta 16 países en 21 disciplinas que abarcan desde pruebas atléticas, gimnasia o fútbol y con las que China pretende mostrar sus avances en tecnología robótica.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

DADDY YANKEE

San Juan – Vista inicial en el Tribunal Federal de Puerto Rico de la demanda presentada por Daddy Yankee contra su exesposa Mireddys González y su excuñada Ayeicha por supuestamente eliminar información importante de las empresas El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc., con la que reclama una compensación de 12 millones de dólares.

(texto)(foto)

ESPECIALES

– EFE concluye una serie especial este jueves 14 con la guía UCRANIA GUERRA (Serie previa), con motivo de la cumbre que los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y el ruso Vladímir Putin, celebrarán en Alaska el viernes 15 para abordar la guerra en Ucrania y una posible paz.

– EFE concluye una serie especial este jueves 14 con la guía BOLIVIA ELECCIONES (Serie previa), con motivo de elecciones bolivianas que se celebrarán el domingo día 17.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Ginebra.- ONU PLÁSTICOS.- Ultima jornada de la sexta ronda del Comité Negociador Intergubernamental que negocia un tratado vinculante sobre la contaminación con plásticos. (Texto)

América

Washington – EEUU PARAGUAY – El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, firman en Washington un memorando de cooperación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México – MÉXICO MUJERES- María Noel Vaeza, directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, habla en entrevista con EFE sobre la urgencia de avanzar hacia la igualdad de género en la región y el sistema de cuidados como un pendiente para las mujeres latinoamericanas. (texto)(foto) (video)

Miami – EEUU CUBA – Entrevista con el arquitecto y catedrático cubano Julio César Pérez Hernández con motivo de la presentación de su libro ‘Courtyards of Cuba’, que aborda la historia e influencias de los patios de la isla y la importancia de preservar su patrimonio arquitectónico. (texto)(foto)(video)

Miami – GIAN MARCO – Entrevista con el cantante y compositor peruano Gian Marco, quien iniciará una gira por Estados Unidos en septiembre próximo tras varios años sin actuar en el país norteamericano. (texto)(foto)(video)

Caracas – VENEZUELA CRISIS – El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y el Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha (CNCTL) convocan a una manifestación en Caracas para protestar en contra de la «represión» en el país. (texto)(foto)(video)

Bogotá – COLOMBIA CINE (Entrevista) – El director de cine colombiano Iván David Gaona habla con EFE tras estrenar en su país la película ‘Adiós al Amigo’, el primer ‘western’ colombiano, basado en la Guerra de los Mil Días. (texto) (foto)(video)

Bogotá – COLOMBIA INDUSTRIA – El Gobierno colombiano divulga el Índice de Producción Industrial (IPI) de junio de 2025.

Tegucigalpa – HONDURAS VIOLENCIA – La organización humanitaria Cristosal presenta un informe sobre el estado de excepción en Honduras, una medida implementada desde diciembre de 2022 para reducir los índices de violencia. (texto) (foto)(video)

Lima – PERÚ TIPOS – El Banco Central de la Reserva de Perú (BCRP) toma una decisión acerca de la tasa de interés de referencia, actualmente en 4,5 %. (Texto)

Río de Janeiro – BRASIL SERVICIOS – El Gobierno de Brasil divulga el crecimiento en junio del sector servicios, que representa casi el 70 % de la economía del gigante latinoamericano.

Río de Janeiro – BRASIL AGRICULTURA – El Gobierno de Brasil, uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo, divulga su nueva proyección para la cosecha agrícola de 2025.

Sao Paulo – NUBANK RESULTADOS – El banco digital Nubank, que cuenta con unos cien millones de clientes en Brasil, México y Colombia, divulga sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2025. (Texto)

Sao Paulo – JBS RESULTADOS – La multinacional brasileña JBS, una de las mayores procesadoras de proteína animal del mundo, comenta sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2025.(Texto)

San José – NICARAGUA RELIGIÓN – Los creyentes católicos del noroeste de Nicaragua celebran la tradicional ‘Gritería Chiquita’, una fiesta religiosa popular con la que se conmemora una romería organizada en 1947 por el entonces obispo Isidro Oviedo y Reyes para rogar a la Asunción de María que detuviera una violenta erupción del volcán Cerro Negro.(Texto) (Foto) (Video)

Buenos Aires – ARGENTINA MUSEOS – El exdirector del Reina Sofía de Madrid y especialista en la transformación museística, el español Manuel Borja-Villel, dijo a EFE en Buenos Aires que los museos occidentales están en la obligación de incluir las voces silenciadas y avanzar hacia la decolonización. (Texto)

Buenos Aires – ARGENTINA ELECCIONES – La Libertad Avanza, partido del presidente Javier Milei, lanza formalmente su campaña electoral de cara a los comicios legislativos que se celebrarán el próximo 9 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. (Texto)

San Salvador- EL SALVADOR MEDIOAMBIENTE – La actividad pesquera y el turismo se ven afectados por la proliferación de la planta acuática ninfa en el Lago de Suchitlán en El Salvador, que ha cubierto casi todo el espejo de agua, representando también pérdidas económicas para comerciantes de la zona. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de Panamá – PANAMÁ LITERATURA – Una residencia literaria en Galicia (noroeste de España) permitirá a la poeta panameña Alessandra Monterrey culminar su proyecto de un libro de poesía que busque una conexión lírica con «especies náufragas» o barcos que van a parar al fondo del mar. (Texto) (Foto) (Video)

Lima – PERÚ DERECHOS HUMANOS – Los familiares de las víctimas de Accomarca, donde 69 habitantes de una comunidad campesina fueron asesinados por el Ejército en 1985, conmemoran los 40 años de la masacre. (Texto) (Foto)

Quito – ECUADOR GOBIERNO – El pulso iniciado en Ecuador por el presidente Daniel Noboa contra la Corte Constitucional abre un periodo de inciertas consecuencias, donde el tribunal debe dirimir la legalidad de las últimas leyes promovidas por el mandatario por la vía urgente bajo el pretexto de combatir el crimen organizado. (Texto)

Oriente Medio y África

Bagdad.- IRAK PEREGRINACIÓN.- Comienza hoy la festividad musulmana chií de Al Arbain (cuarenta) en la que millones de musulmanes se dirigen hacia la ciudad iraquí de Kerbala, para conmemorar el martirio de la figura sagrada ِdel Imán Al Husein, nieto del profeta Mahoma. (Texto)

Rabat.- MARRUECOS SÁHARA OCCIDENTAL.- Marruecos celebra la llamada Fiesta de Lealtad o el Aniversario de Recuperación del Río de Oro, en este día en 1979 los jefes tribales del territorio saharauí juraron lealtad a Marruecos tras entrar en Río de Oro. Se trata de un día festivo en el país magrebí.

Nairobi.- ÁFRICA SALUD.- La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA), los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), da su rueda de prensa semanal sobre la epidemia de mpox que sacude al continente y otras emergencias sanitarias como el cólera.

Johannesburgo.- SUDÁFRICA JUSTICIA.- Se celebra una audiencia judicial en el caso de Duduzile Zuma-Sambudla, parlamentaria e hija del expresidente sudafricano Jacob Zuma (2009-2018). Contra ella pesan cargos de incitación al terrorismo y a la violencia pública, en relación a las protestas que tuvieron lugar en julio de 2021 en Sudáfrica y que dejaron más de 350 muertos. (Texto)

16:00h.- Tel Aviv.- ISRAEL PALESTINA.- Se celebra en Tel Aviv el Concierto de Sanación Nova, organizado por supervivientes y familias de asesinados por Hamás en el festival Nova el 7 de octubre de 2023. Parque HaYarkon (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245