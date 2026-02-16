Temas del día de EFE Internacional del 16 de febrero de 2026 (19.00 horas)

RUSIA NAVALNI

Moscú – Los rusos recordaron este lunes al líder opositor, Alexéi Navalni, indignados por las recientes denuncias europeas de que murió hace dos años envenenado con una toxina letal en una prisión ártica, acusaciones que apuntan directamente al Kremlin.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – Ucrania y Rusia se preparan para la tercera ronda de negociaciones bajo mediación de EE.UU. el martes y miércoles en Ginebra, pocos días después de que Rusia redujera el nivel de su delegación y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reuniera en Múnich con líderes europeos y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para recabar más apoyo al proceso de paz.

(Texto) (Foto) (Audio)

IRÁN EEUU

Teherán – Irán y Estados Unidos celebrarán mañana martes en Ginebra una segunda ronda de negociaciones nucleares, con Teherán abierto a diluir su uranio altamente enriquecido a cambio de un alivio económico y en medio de renovadas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Gobierno de Israel aprobó el domingo reanudar el proceso, detenido desde 1967, para convertir en terreno estatal israelí los territorios palestinos de Cisjordania. EFE conversa con expertos en la materia para comprender qué significa este movimiento y a quienes afecta.

(Texto con claves enviado a las 12.55 horas)

– En Arraba (Israel), mientras las muertes por la violencia criminal en las comunidades árabes de Israel se disparan, sus habitantes denuncian la inacción policial y viven su duelo aferrándose a la rutina diaria, marcada por el miedo constante a ser víctimas de las bandas que azotan el norte y el sur del país.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FRANCIA VIOLENCIA

Lyon (Francia) – La Fiscalía francesa prosigue la identificación de los agresores que la pasada semana acabaron con la vida de un joven militante de ultraderecha, sin que por ahora se haya podido determinar si, como dice el Gobierno, pertenecían a grupos de extrema izquierda indicó este lunes el fiscal, Thierry Dran.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CUMBRE IA

Nueva Delhi – Nueva Delhi inauguró este lunes la Cumbre de Impacto de la IA 2026 (AI Impact Summit 2026), que verá llegar a lo largo de esta semana los máximos responsables de Silicon Valley y una veintena de mandatarios internacionales para diseñar la futura gobernanza de los algoritmos.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

CUBA EEUU

La Habana/Panamá/Castries/Georgetown – La presión de Washington sobre La Habana no se limita al petróleo: una decena de países, caribeños y centroamericanos principalmente, han cerrado o reducido en el último año los contratos con brigadas médicas cubanas en respuesta a la insistencia de EE.UU. de que no colaboren con esas prácticas de “trabajo forzado”.

(Texto enviado a las 16.29 horas) (Foto)

– El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, en Madrid.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

VENEZUELA EEUU

Caracas – Familiares de presos políticos en Venezuela mantienen sus protestas, como un grupo de diez mujeres que sigue en huelga de hambre en las afueras de un centro de detención, para exigir la liberación de los que siguen encarcelados y para presionar al Parlamento, que se espera que esta semana finalmente apruebe una amplia amnistía.

(Texto) (Audio)

HUNGRÍA EEUU

Budapest – El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, de visita en Hungría, expresó este lunes el claro respaldo de Washington al primer ministro ultranacionalista del país, Viktor Orbán, ante las próximas elecciones legislativas del 12 de abril en el país.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UE EUROGRUPO

Bruselas – Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) retoman este lunes sus conversaciones para reforzar el papel internacional el euro como forma de garantizar la «soberanía monetaria» de la divisa común y al mismo tiempo competir la hegemonía global del dólar en un momento de dudas sobre el billete verde como activo seguro.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CINE BERLINALE

Berlín – La actriz Amy Adams aseguró estar «extremadamente orgullosa» de ‘At the Sea’, una película del húngaro Kornél Mundruczó presentada este lunes en la competición de la Berlinale, a la que agradeció su apoyo al cine independiente.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– La serie ‘La casa de los espíritus’, basada en el libro homónimo de Isabel Allende, se presenta este lunes en el marco de la Berlinale, como un proyecto en equipo, según sus máximos responsables -Andrés Wood, Francisca Alegría y Fernanda Urrejola-, «muy magnético» y que invita a reflexionar.

(Texto) (Foto)

BRASIL CARNAVAL

Río de Janeiro – Las ‘escolas de samba’ de Río de Janeiro celebran la primera noche de desfiles en el sambódromo, el momento cumbre del Carnaval de Brasil y considerado el mayor espectáculo del mundo a cielo abierto.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Madrid – ESPAÑA CUBA – El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez.

Bruselas.- UE EUROGRUPO.- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) retomarán este lunes sus conversaciones para reforzar el papel internacional el euro como forma de garantizar la «soberanía monetaria». (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

Tegucigalpa.- HONDURAS FMI.- Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) iniciará una visita a Honduras para evaluar con el nuevo gobierno, liderado por Nasry ‘Tito’ Asfura, las opciones de financiamiento destinadas a proyectos estatales. (Texto)

Barranquilla.- COLOMBIA CARNAVAL.- El Carnaval de Barranquilla celebra la Gran Parada de Comparsas, último de esta fiesta declarada por la Unesco Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA CARNAVAL.- El Jisk’a Anata se celebra este lunes con ritmos autóctonos de las áreas rurales andinas de Bolivia y bailes folclóricos contemporáneos populares que se exhiben en la fiesta pequeña del carnaval en el país andino que recorrerá las principales calles de La Paz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Río de Janeiro.- BRASIL CARNAVAL.- Segundo día de desfiles de las escolas de samba, la mayor atracción del Carnaval de Río de Janeiro. (Texto) (Foto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Ciudad de México – MÉXICO CULTURA – El Instituto Cervantes, con la presencia de su director, Luis García Montero, y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentan el Observatorio del Español para América Latina y el Caribe (OEALC) dedicado a analizar el uso, la enseñanza y el estudio de la lengua en la América hispanohablante. (Texto) (Foto)

O.Medio y África

Abu Dabi.- EMIRATOS TURQUÍA.- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, viaja a Emiratos Árabes para entrevistarse con el presidente del país y emir de Abu Dabi, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, sobre asuntos bilaterales y regionales, para continuar al día siguiente a Etiopía.

Argel – ARGELIA FRANCIA – El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, visita Argelia para relanzar las relaciones bilaterales en medio de la peor crisis diplomática vivida entre ambos países. (Texto)

Argel.- ARGELIA NÍGER.- El presidente de Níger, el general Abdourahamane Tchiani, visita Argelia para abordar con su homólogo, Abdelmadjid Tebboune, la situación en la región del Sahel, y para retomar relaciones tras meses de distanciamiento.

