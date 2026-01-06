Temas del día de EFE Internacional del 6 de enero de 2026 (09.00 horas)

EEUU VENEZUELA

Caracas/Washington – Se cumplen 72 horas desde la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, tiempo en el que el chavismo ha reconfigurado su poder con el juramento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, mientras ONG y gremios denuncian un aumento de la represión.

– El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebra en Washington una sesión extraordinaria para analizar la situación en Venezuela tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de EE.UU.

Bogotá – El Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene una fuerte presencia en Venezuela desde hace varios años, pero tras la detención del presidente Nicolás Maduro su futuro en ese país es una incógnita y por eso el Gobierno colombiano activó un plan para prevenir eventuales atentados de esa guerrilla.

– El ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell criticó desde Santiago de Chile en una entrevista con EFE los «eufemismos» que ha usado la UE para referirse a la intervención de Estados Unidos en Venezuela y dijo que «seguir confiando en que Washington es el gran aliado de Europa es negar la realidad».

– La detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos no alterará en principio la estrategia de China sobre Taiwán, aunque Pekín tratará de explotar el episodio para erosionar la posición internacional de Washington, según cuatro expertos consultados por EFE. Por Javier Castro Bugarín (Análisis)

Entre las noticias más destacadas de esta madrugada:

– La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las «valientes acciones» que, según afirmó, condujeron a la captura de Nicolás Maduro, durante una entrevista con el presentador Sean Hannity en la cadena Fox News.

– Los disparos escuchados por diversos testigos cerca del palacio presidencial de Miraflores, en el centro de Caracas, se debieron a unos drones que sobrevolaron sin permiso la zona, dijo una fuente informada, tras aclarar que Venezuela «se encuentra en total tranquilidad».

– Se ha enviado a las 02.56 horas un análisis: La captura de Maduro y la «doctrina Donroe» inauguran un nuevo «patio trasero» para Trump. Por Andrés Sánchez Braun

– Se ha enviado a la 01.27 horas un resumen: «El chavismo abre un nuevo capítulo político con Rodríguez, su primera presidenta mujer».

– Se ha enviado información sobre la entrevista que ha concedido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump a la NBC, en la que ha dicho que no está en guerra con Venezuela, que Delcy Rodríguez está cooperando, que se descarta una pronta convocatoria de elecciones libres (contrariamente a lo que prevé la legislación) y que Marco Rubio (secretario de Estado), Pete Hegseth (Guerra) y el asesor en temas de seguridad y migración, Stephen Miller, estarán a cargo del país.

– Se ha enviado un perfil de la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

EEUU COLOMBIA

Bogotá – La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, da una rueda de prensa sobre la relación con Estados Unidos tras los ataques militares contra Venezuela y las amenazas del presidente de ese país, Donald Trump, a su homólogo Gustavo Petro.

EEUU CAPITOLIO

Washington – Se cumplen cinco años del asalto al Capitolio en un momento marcado por los indultos para los participantes otorgados por el presidente estadounidense, Donald Trump, al que el exfiscal especial Jack Smith continúa señalando, «más allá de toda duda razonable», como principal responsable de impulsar el allanamiento para revertir los resultados de las presidenciales de 2020.

UCRANIA GUERRA

París – Los 35 integrantes de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania se reúnen este martes en París, entre ellos 27 jefes de Estado y de Gobierno, con el objetivo de concretar las garantías de seguridad para ese país, incluidas las que darían si Rusia violará un eventual alto el fuego y reanudara la guerra.

(La reunión comienza a las 15.00 horas)

(Entre los asistentes está el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Por parte estadounidense estarán Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner)

– Se enviará una crónica sobre la decisión de padres rusos que se oponen a regalar juguetes militares a sus hijos pese a la gran oferta y los intentos de adoctrinamiento del Ejército. (Texto) (Foto) (Vídeo)

IRÁN PROTESTAS

Redacción internacional – Irán vive el décimo día de protestas que comenzaron con reivindicaciones económicas y han derivado en demandas del fin de la República Islámica en decenas de ciudades, convirtiéndose en las mayores movilizaciones desde el movimiento ‘mujer, vida, libertad’ en 2022.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel mantiene sus ataques en el sur del Líbano y en Gaza y con el foco puesto ahora también en el régimen de Irán tras la caída del presidente venezolano, Nicolás Maduro, aliado del régimen de los Ayatolás.

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo (Indonesia).- Indonesia lleva a cabo este martes el que está previsto que sea el penúltimo día de la operación de búsqueda de la familia española que naufragó el pasado 26 de diciembre en un barco en aguas cerca del Parque Nacional de Komodo, con dos niños de 9 y 10 años aún desaparecidos, mientras dos personas sobrevivieron y dos cadáveres han sido recuperados.

«No estáis solos», el abrazo de Labuan Bajo a las familias de los españoles desaparecidos. Por Noel Caballero.

JUBILEO CIERRE

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV preside la misa que da por concluido el Jubileo y cierra la Puerta Santa de la basílica de San Pedro, que en este año han atravesado millones de peregrinos.

EEUU TECNOLOGÍA

Washington – Las Vegas- La Feria de Electrónica de Consumo (CES, en inglés) abre las puertas este martes en Las Vegas, donde la mayoría de sus cerca de 4.500 expositores presentarán propuestas basadas en la inteligencia artificial, como el fabricante de computadoras Lenovo que desvelará la tecnología que se usará en el Mundial de Futbol 2026 en su presentación en la Sphere. (Foto) (Video)

(Se ha enviado información de que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, anunció este lunes en la antesala de la feria tecnológica CES que Vera Rubin, su nueva plataforma de computación acelerada para inteligencia artificial, ya está en producción y comenzará a implementarse este año).

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:45h.- París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican los resultados provisionales de la inflación en diciembre.

09:30h.- Ciudad del Vaticano.- JUBILEO CIERRE.- El papa León XIV preside la misa que da por concluido el Jubileo y cierra la Puerta Santa de la basílica de San Pedro, que en este año han atravesado millones de peregrinos.

14:00h.- Berlín.- ALEMANIA INFLACIÓN.- La Oficina Federal de Estadística publica los datos adelantados de la inflación para diciembre y todo el año 2025, que el Gobierno prevé cerrar con una tasa del 2,1 %. (Texto)

16:00h.- Lisboa.- PORTUGAL ECONOMÍA.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presenta sus perspectivas para Portugal en 2026. (Texto)

16:00h.- París.- FRANCIA PRESUPUESTOS.- El Gobierno francés reúne a los partidos que considera que han mostrado su disposición a un compromiso sobre los presupuestos, es decir a todos salvo la Agrupación Nacional de la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, y La Francia Insumisa (LFI) del líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon.

París.- UCRANIA GUERRA.- Reunión de la Coalición de Voluntarios destinada a la concreción de los compromisos de las garantías de seguridad para Ucrania por parte de sus aliados.

Moscú.- RUSIA JUGUETES.- Los padres rusos se oponen a regalar juguetes militares a sus hijos pese a la gran oferta y los intentos de adoctrinamiento del Ejército. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

14:00h.- Pasto.- COLOMBIA CARNAVAL.- Desfile Magno que cierra el Carnaval de Negros y Blancos de la ciudad colombiana de Pasto, declarado por la Unesco Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. (Texto)

15:00h.- Bogotá.- EEUU COLOMBIA.- La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, da una rueda de prensa sobre la relación con Estados Unidos. Palacio de San Carlos (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

15:00h.- Bogotá.- EEUU VENEZUELA.- El Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene una fuerte presencia en Venezuela desde hace varios años, pero tras la detención del presidente Nicolás Maduro su futuro en ese país es una incógnita. (Texto)

16.00h.- Washington.- OEA VENEZUELA.- El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebra una sesión extraordinaria para analizar la situación en Venezuela tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de EE.UU.

16:00h.- Guayaquil.- ECUADOR CÁRCELES.- El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil se pronuncia después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el lunes medidas cautelares a favor de los presos de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y peligrosa de Ecuador. (Texto)

17:00h.- Washington.- EEUU CONGRESO.- La organización de extrema derecha Proud Boys convoca una marcha en honor de Ashli Babbitt, la mujer que murió por disparos de la policía durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. La Elipse (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO AUTOMÓVIL.- El Instituto Nacional de Estadística de México presenta su reporte automotriz de vehículos ligeros del mes de diciembre. (Texto)

19:15h.- Brasilia.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno brasileño divulga el resultado de la balanza comercial en diciembre y en el acumulado de 2025 (Texto)

Washington.- EEUU CAPITOLIO.- Se cumplen cinco años del asalto al Capitolio en un momento marcado por los indultos para los participantes otorgados por el presidente estadounidense. (Texto)

La Paz.- BOLIVIA ECONOMÍA.- Sindicalistas bolivianos realizan este martes un bloqueo de carreteras en diferentes puntos del país, medida adoptada como protesta contra el decreto del presidente Rodrigo Paz que retiró el subsidio a los combustibles en Bolivia que estuvo vigente por 20 años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

Belén.- ISRAEL PALESTINA.- El patriarca greco-ortodoxo, Teófilo III; el arzobispo de la Iglesia etíope, Abuna Enbakom; el archobispo greco-siríaco, Mor Anthimus Jack Jacob, y el obispo de la Iglesia copta, Anba Antonius, acuden a Belén en ocasión de las celebraciones de la Navidad Ortodoxa, que este año coincide con la Epifanía católica. (Texto) (Vídeo) (Foto)

África

Adís Abeba.- ETIOPÍA NAVIDAD.- Mientras la inestabilidad y el conflicto siguen afectando a varias zonas de Etiopía, como las regiones de Amhara y Oromía, se espera que miles de personas se reúnan este 6 de enero en la famosa plaza Meskel de Adís Abeba para celebrar la víspera de la Navidad ortodoxa etíope, conocida como Lidet («nacimiento de Cristo» en idioma amhárico). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Pekín.- CHINA COREA DEL SUR.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, se reúne este martes en Pekín con el presidente del Legislativo chino, Zhao Leji, y con el primer ministro, Li Qiang, en el marco de una visita oficial.

Pekín.- CHINA TAIWÁN.- La detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de EE.UU. no cambiará la estrategia de China sobre Taiwán, aunque Pekín intentará aprovechar la situación para erosionar la posición internacional de Washington, según expertos consultados por EFE. (Texto)

Labuan Bajo.- INDONESIA NAUFRAGIO.- Indonesia lleva a cabo el que está previsto que sea el penúltimo día de la operación de búsqueda, extendida en dos ocasiones, de la familia española que naufragó el pasado 26 de diciembre en un barco en aguas cerca del Parque Nacional de Komodo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

